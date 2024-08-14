Эвакуация и отключение сотовой связи: с чем могут столкнуться белгородцы в ходе КТО?

Так, все белгородцы при выходе из дома обязаны брать с собой документ, удостоверяющий личность, а также должны показать его правоохранительным органам, если те об этом попросят. В случае если паспорта или водительского удостоверения у жителей не будет или они откажутся их предоставить, полиция может доставить их в отдел для установления личности.