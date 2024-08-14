bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

В Белгородской области действует не только режим ЧС — КТО пока не отменяли

Эвакуация и отключение сотовой связи: с чем могут столкнуться белгородцы в ходе КТО?

14 августа 2024, 15:01
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области действует не только режим ЧС — КТО пока не отменяли

Белгородцам напомнили об ограничениях во время действующего режима КТО

Ночью 10 августа стало известно, что на всей территории Белгородской области начал действовать режим контртеррористической операции (КТО). Подробности обо всех специальных мерах и ограничениях в рамках КТО рассказали в оперативном штабе региона.

Введённый режим КТО в большинстве своём необходим для работы организаций и для усиления силовых структур. Однако есть несколько моментов, которые касаются и обычных жителей региона.

Так, все белгородцы при выходе из дома обязаны брать с собой документ, удостоверяющий личность, а также должны показать его правоохранительным органам, если те об этом попросят. В случае если паспорта или водительского удостоверения у жителей не будет или они откажутся их предоставить, полиция может доставить их в отдел для установления личности.

В случае ЧП жителей могут попросить на время покинуть определённую территорию, а мешающий работе силовых структур транспорт могут отбуксировать на другие улицы или стоянки. При этом на улицах увеличится количество патрулей для усиления безопасности жителей. Усилится и наблюдение за информационными потоками разных форматов коммуникации.

Но и это не всё:

  • при необходимости белгородцы должны предоставить свой личный транспорт силовым структурам;
  • в случае угрозы возможно отключение вышек сотовой связи;
  • опасные производства могут прекратить свою работу;
  • жителей могут эвакуировать с опасных территорий, но обязаны предоставить им питание и предметы первой необходимости, а также проживание в ПВР;
  • может быть временно ограничено передвижение по улицам и дорогам;
  • необходимо позволить силовым структурам попасть в ваше жилое помещение, если того требуют мероприятия по борьбе с терроризмом;
  • силовые структуры могут осматривать жителей, их сумки и машины, если те вызвали у них подозрения.

При этом режим контртеррористической операции никак не влияет на график работы общественного транспорта, торгово-развлекательных комплексов и учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Напомним, что режим КТО действует по всем муниципалитетам Белгородской области с 10 августа. В мае 2023 года его уже объявляли в регионе: тогда украинские диверсанты проникли в Грайворонский городской округ. В тот раз режим отменили уже на следующий день.

В этом году отменить режим в регионе планируют только после нормализации обстановки.

Кроме того, утром 14 августа в Белгородской области начал действовать режим ЧС регионального уровня. Вполне возможно, что через несколько дней уровень ЧС повысят до федерального — так случилось в Курской области.

Режим КТО вновь ввели в Белгородской области. Что это значит для мирных жителей?
Узнать подробнее
Читайте также:
Запрещены ли пышные свадьбы в Белгородской области на фоне режима КТО?В белгородское село Пороз закроют въезд в рамках ограничений КТОГладков рассказал, при каких условиях отменят режим КТО в Белгородской областиВласти разъяснили, как режим ЧС отразится на жизни белгородцев
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Ограничения#Белгород#Оперштаб#Режим КТО
Подпишитесь
Власти разъяснили, как режим ЧС отразится на жизни белгородцев
Сегодня, 14:19
Белгородцы стали чаще умирать, но реже разводиться
Сегодня, 13:05
Внезапная статистика: несмотря на атаки, в Белгородскую область продолжают переезжать
Сегодня, 14:06
Эвакуированные краснояружцы стали возвращаться в свои дома
Сегодня, 13:23
Восемь тысяч курян из приграничных районов сейчас живут ПВР
Сегодня, 16:29