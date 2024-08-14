Эвакуация и отключение сотовой связи: с чем могут столкнуться белгородцы в ходе КТО?

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Введённый режим КТО в большинстве своём необходим для работы организаций и для усиления силовых структур. Однако есть несколько моментов, которые касаются и обычных жителей региона.
Так, все белгородцы при выходе из дома обязаны брать с собой документ, удостоверяющий личность, а также должны показать его правоохранительным органам, если те об этом попросят. В случае если паспорта или водительского удостоверения у жителей не будет или они откажутся их предоставить, полиция может доставить их в отдел для установления личности.
В случае ЧП жителей могут попросить на время покинуть определённую территорию, а мешающий работе силовых структур транспорт могут отбуксировать на другие улицы или стоянки. При этом на улицах увеличится количество патрулей для усиления безопасности жителей. Усилится и наблюдение за информационными потоками разных форматов коммуникации.
Но и это не всё:
При этом режим контртеррористической операции никак не влияет на график работы общественного транспорта, торгово-развлекательных комплексов и учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта.
Напомним, что режим КТО действует по всем муниципалитетам Белгородской области с 10 августа. В мае 2023 года его уже объявляли в регионе: тогда украинские диверсанты проникли в Грайворонский городской округ. В тот раз режим отменили уже на следующий день.
В этом году отменить режим в регионе планируют только после нормализации обстановки.
Кроме того, утром 14 августа в Белгородской области начал действовать режим ЧС регионального уровня. Вполне возможно, что через несколько дней уровень ЧС повысят до федерального — так случилось в Курской области.