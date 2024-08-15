В Белгородской области вводят режим ЧС федерального характера

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Режим ЧС в Белгородской области повысили до федерального уровня. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Решение приняли 15 августа на заседании правительственной комиссии под руководством министра МЧС.
«Комиссия рассмотрела ситуацию в Белгородской области и приняла решение о введении режима ЧС на федеральном уровне на всей территории региона», — заявил губернатор.
Подробности о том, что даст режим для пострадавших муниципалитетов и мирных жителей, сообщат позже.
Режим ЧС регионального характера в Белгородской области ввели 14 августа. Ранее он официально действовал лишь в 15 приграничных населённых пунктах.
Добавим, что режим ЧС федерального характера действует и в соседней Курской области.