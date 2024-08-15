bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

В Белгородской области вводят режим ЧС федерального характера

В Белгородской области вводят режим ЧС федерального характера

15 августа 2024, 07:36
Фото: 1MI
Распространяется он на всю территорию Белгородской области. Соответствующее решение 15 августа приняла правительственная комиссия.
Сюжет
МЧС

Режим ЧС в Белгородской области повысили до федерального уровня. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Решение приняли 15 августа на заседании правительственной комиссии под руководством министра МЧС.

«Комиссия рассмотрела ситуацию в Белгородской области и приняла решение о введении режима ЧС на федеральном уровне на всей территории региона», — заявил губернатор.

Подробности о том, что даст режим для пострадавших муниципалитетов и мирных жителей, сообщат позже.

Режим ЧС регионального характера в Белгородской области ввели 14 августа. Ранее он официально действовал лишь в 15 приграничных населённых пунктах.

Добавим, что режим ЧС федерального характера действует и в соседней Курской области.

На всей территории Белгородской области теперь действует режим ЧС. Что это значит?
Узнать подробнее
Читайте также:
Власти разъяснили, как режим ЧС отразится на жизни белгородцевОпубликован документ о введении режима ЧС в Белгородской области: что нужно знатьРежим ЧС объявили на всей территории Белгородской области
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#МЧС#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Режим ЧС#Режим чс федерального характера
Подпишитесь
Министр обороны Белоусов заслушал доклад по обеспечению безопасности белгородцев
Сегодня, 11:55
В Белгородской области растёт число раненых: за помощью обратились ещё две женщины
Сегодня, 12:15
«Гробы» на улице Белгорода? Необычные скамейки возле поликлиники удивили жителей
Сегодня, 11:44
Сколько денег потратили на выдачу жилья в Белгороде херсонским переселенцам?
Сегодня, 06:58
Квадра реконструирует теплосети по улице Некрасова в Белгороде за 19,8 млн рублей
Сегодня, 11:04