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Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Кому положены выплаты при федеральном режиме ЧС?

Кто из белгородцев получит выплату в 15 тысяч, положенную при объявлении режима ЧС?

15 августа 2024, 14:46
Фото: 1MI
Кому положены выплаты при федеральном режиме ЧС?

Белгородские власти сообщили, определён ли порядок денежных выплат при ЧС

Режим ЧС в Белгородской области повысили до федерального значения. Выросли и единовременные выплаты, на которые могут претендовать белгородцы. Но кто именно? Подробности сообщил глава администрации Шебекинского городского округа.

Белгородцы поинтересовались, кто из них может получить выплаты в связи с объявлением в области режима «Чрезвычайная ситуация» федерального характера. На материальную помощь могут претендовать только пострадавшие в результате атак ВСУ или все, кто находится в зоне ЧС?

Режим в Белгородской области с регионального до федерального повысили сегодня, 15 августа. Теперь единовременная денежная выплата равна не 10, а 15 тысячам рублей. О размере остальных компенсаций мы писали здесь.

Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил, что на данный момент конкретная зона выплат и условия для их получения ещё не определены. Для этого собираются разработать дополнительные нормативные и правовые акты.

Он добавил, что все мероприятия по ликвидации последствий ЧС федерального характера будут финансироваться из федерального бюджета. Меры начнут действовать с 15 августа 2024 года.

Что будет с выплатами, если режим ЧС в Белгородской области повысили до федерального?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Новости Белгорода#Выплаты#Федеральный бюджет#Чс#Белгород#Режим ЧС#Владимир Жданов#Зона ЧС
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