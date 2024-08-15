Кто из белгородцев получит выплату в 15 тысяч, положенную при объявлении режима ЧС?

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Белгородцы поинтересовались, кто из них может получить выплаты в связи с объявлением в области режима «Чрезвычайная ситуация» федерального характера. На материальную помощь могут претендовать только пострадавшие в результате атак ВСУ или все, кто находится в зоне ЧС?
Режим в Белгородской области с регионального до федерального повысили сегодня, 15 августа. Теперь единовременная денежная выплата равна не 10, а 15 тысячам рублей. О размере остальных компенсаций мы писали здесь.
Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил, что на данный момент конкретная зона выплат и условия для их получения ещё не определены. Для этого собираются разработать дополнительные нормативные и правовые акты.
Он добавил, что все мероприятия по ликвидации последствий ЧС федерального характера будут финансироваться из федерального бюджета. Меры начнут действовать с 15 августа 2024 года.