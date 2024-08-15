Кто из белгородцев получит выплату в 15 тысяч, положенную при объявлении режима ЧС?

Белгородцы поинтересовались, кто из них может получить выплаты в связи с объявлением в области режима «Чрезвычайная ситуация» федерального характера. На материальную помощь могут претендовать только пострадавшие в результате атак ВСУ или все, кто находится в зоне ЧС?