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Уровень ЧС в регионе вырос, а в Минобороны обсудили безопасность на Белгородчине

Уровень ЧС в регионе вырос, а в Минобороны обсудили безопасность на Белгородчине

15 августа 2024, 15:30
Фото: 1MI
Сегодня, 15 августа, белгородцы обсуждали повышение уровня режима ЧС до федерального, новых пострадавших при обстрелах, а также доклад Минобороны РФ о ситуации в Белгородской области. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Опасность растёт?

Утром 15 августа стало известно, что режим ЧС в Белгородской области повысили до федерального уровня. Такое решение приняли на заседании правительственной комиссии под руководством министра МЧС.

Как объяснили в ведомстве, уровень режима повысили из-за раненых мирных жителей и разрушений. В настоящее время оказывается помощь пострадавшему населению, однако полностью ликвидировать последствия обстрелов происходящее в регионе пока не позволяет.

Помимо ограничений, помощь жителям увеличивается. В ходе действия режима суммы выплат пострадавшим повышаются:

  • единовременная матпомощь составит 15 тысяч рублей;
  • сумма за частичную потерю имущества выросла до 75 тысяч рублей;
  • за полную утрату имущества — до 150 тысяч рублей;
  • за лёгкие травмы пострадавшие получат 300 тысяч рублей;
  • за тяжёлые и средние травмы — 600 тысяч рублей;
  • за гибель раненых родственникам выплатят 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, очный формат обучения в школах могут поменять на дистанционный. Этот вопрос в ближайшее время решат в оперштабе. При этом занятия в спортшколах пока продолжат проводить в прежнем формате.

Напомним, что режим ЧС регионального характера в Белгородской области ввели 14 августа. С 10 августа в регионе также действует режим КТО.

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Пострадавших стало больше

Утро в Белгородской области снова началось с атак ВСУ. При одной из них пострадали жители Шебекино и приехавшие им на помощь фельдшеры: женщина получила закрытые переломы ноги и плечевой кости, мужчина — минно-взрывную травму, контузию и множественные ранения, оставшиеся двое — различные осколочные ранения. Всех их госпитализировали.

Ещё четыре человека пострадали при атаке дроном по селу Дунайка в Грайворонском округе. У троих — минно-взрывные травмы и сотрясение мозга, у четвёртой пострадавшей — осколочное ранение предплечья. Госпитализировать пришлось только первых трёх раненых, последней девушке оказали помощь в местной больнице и отпустили на амбулаторное лечение.

Позже стало известно ещё о двух пострадавших. Первая женщина получила ранения при утреннем обстреле Шебекино — её с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги отвезли в больницу Белгорода. Вторая с сотрясением мозга и баротравмой самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ — её также отвезут на лечение в Белгород.

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Минобороны — о ситуации в Белгородской области

В Минобороны 15 августа состоялось совещание, на котором особое внимание акцентировали на Белгородской области.

Министр Андрей Белоусов отметил, что в регионе необходимо повысить эффективность системы управления войсками во взаимодействии с иными силовыми структурами и региональным правительством. Также он поручил определить ответственных за это должностных лиц и выделить дополнительные силы и средства на выполнение основных задач.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также принял участие в совещании с министром обороны. Он отметил, что на встрече подняли вопросы принятия дополнительных мер с целью обеспечения безопасности жителей приграничного региона.

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