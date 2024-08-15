Уровень ЧС в регионе вырос, а в Минобороны обсудили безопасность на Белгородчине

Позже стало известно ещё о двух пострадавших. Первая женщина получила ранения при утреннем обстреле Шебекино — её с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги отвезли в больницу Белгорода. Вторая с сотрясением мозга и баротравмой самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ — её также отвезут на лечение в Белгород.