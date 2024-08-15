Четыре человека ранены после взрыва в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
ВСУ атаковали дроном Дунайку в Грайворонском горокруге. Пострадали четверо мирных жителей.
Трое получили минно-взрывные травмы и сотрясение мозга. Их везут в больницу в Белгороде. Четвёртая пострадавшая получила осколочное ранение предплечья. Ей оказали амбулаторную помощь в местной больнице.
Все четверо пострадали после того, как дрон взорвался возле административного здания. В самом строении выбиты окна и посечён фасад. Также повреждены два припаркованных рядом автомобиля.
Напомним, что ещё четыре человека пострадали утром в Шебекино при атаке дрона. Двое раненых — фельдшеры скорой помощи.