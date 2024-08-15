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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

ВСУ атаковали дроном Дунайку в Белгородской области

Четыре человека ранены после взрыва в Белгородской области

15 августа 2024, 10:36
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
ВСУ атаковали дроном Дунайку в Белгородской области

ВСУ атаковали дроном Дунайку в Белгородской области, есть раненые

Происшествие случилось в Грайворонском горокруге. Все четверо в момент атаки находились возле административного здания. Троих везут в больницу, четвёртой оказали амбулаторную помощь.
Сюжет
Взрыв

ВСУ атаковали дроном Дунайку в Грайворонском горокруге. Пострадали четверо мирных жителей.

Трое получили минно-взрывные травмы и сотрясение мозга. Их везут в больницу в Белгороде. Четвёртая пострадавшая получила осколочное ранение предплечья. Ей оказали амбулаторную помощь в местной больнице.

Все четверо пострадали после того, как дрон взорвался возле административного здания. В самом строении выбиты окна и посечён фасад. Также повреждены два припаркованных рядом автомобиля.

Напомним, что ещё четыре человека пострадали утром в Шебекино при атаке дрона. Двое раненых — фельдшеры скорой помощи.

ВСУ атаковали дроном Дунайку в Белгородской областиВСУ атаковали дроном Дунайку в Белгородской области
ВСУ атаковали дроном Дунайку в Белгородской областиВСУ атаковали дроном Дунайку в Белгородской области
ВСУ атаковали дроном Дунайку в Белгородской области
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Украинский дрон атаковал фельдшеров, которые прибыли на вызов к раненым белгородцам
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