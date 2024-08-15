В Белгородской области растёт число раненых: за помощью обратились ещё две женщины

Растёт число пострадавших после атак ВСУ. Ранены ещё две женщины. Одна из них пострадала утром 15 августа в Шебекино, когда многоквартирный дом в городе атаковали беспилотником. Женщину доставили в больницу в Белгороде с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги.