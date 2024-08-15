bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Ещё две женщины пострадали после атак ВСУ на белгородское приграничье

В Белгородской области растёт число раненых: за помощью обратились ещё две женщины

15 августа 2024, 12:15
Фото: 1MI

Ещё две женщины пострадали после атак ВСУ на белгородское приграничье

Одна женщина ранена после удара БПЛА в Шебекино, вторая пострадала в Грайворонском горокруге. Кроме того, ВСУ ещё как минимум четыре раза атаковали населённые пункты региона — есть разрушения.

Растёт число пострадавших после атак ВСУ. Ранены ещё две женщины. Одна из них пострадала утром 15 августа в Шебекино, когда многоквартирный дом в городе атаковали беспилотником. Женщину доставили в больницу в Белгороде с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги.

Вторая пострадавшая сама обратилась к медикам Грайворонской ЦРБ. У женщины сотрясение мозга и баротравма. Её тоже собираются перевести в больницу в Белгород.

Таким образом, число пострадавших за сегодняшний день увеличилось до десяти. Четверо мирных жителей пострадали утром в Шебекино, двое из них — медики. Ещё четыре человека ранены после взрыва возле административного здания в Грайворонском горокруге.

Тем временем ВСУ продолжают бить беспилотниками по населённым пунктам Белгородской области. В Шебекино целью вновь стал многоквартирный дом — повреждено остекление. В Нежеголи беспилотник взорвался на парковке одного из предприятий — пострадали семь машин.

В валуйском Новопетровке взорвался дрон-камикадзе. Повреждения есть в частном доме, в нём выбиты окна и посечён фасад.

В Ясных Зорях в Белгородском районе под удар дрона попал автобус — в нём разбито стекло и посечён кузов.

Четыре человека ранены после взрыва в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Полностью сгорел МКД, шесть человек ранены в Белгородской областиВСУ ударили дроном по автобусу в Шебекино, ранен водительFPV-дрон атаковал грузовик на территории с/х предприятия в Шебекино — ранен водитель
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Шебекино#Белгород#Грайворонский горокруг#Валуйский горокруг#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны
Подпишитесь
«Врага на территории нет»: глава района в Белгородской области опроверг заход ВСУ
Сегодня, 16:35
В Минобороны каждую неделю будут обсуждать военную безопасность Белгородской области
Сегодня, 16:14
«Гробы» на улице Белгорода? Необычные скамейки возле поликлиники удивили жителей
Сегодня, 11:44
В Белгородской области вводят режим ЧС федерального характера
Сегодня, 07:36
Министр обороны Белоусов заслушал доклад по обеспечению безопасности белгородцев
Сегодня, 11:55
На федеральном канале предложили «тупо отключить интернет» белгородцам из-за КТО
Сегодня, 10:43