В Белгородской области растёт число раненых: за помощью обратились ещё две женщины

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Растёт число пострадавших после атак ВСУ. Ранены ещё две женщины. Одна из них пострадала утром 15 августа в Шебекино, когда многоквартирный дом в городе атаковали беспилотником. Женщину доставили в больницу в Белгороде с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги.
Вторая пострадавшая сама обратилась к медикам Грайворонской ЦРБ. У женщины сотрясение мозга и баротравма. Её тоже собираются перевести в больницу в Белгород.
Таким образом, число пострадавших за сегодняшний день увеличилось до десяти. Четверо мирных жителей пострадали утром в Шебекино, двое из них — медики. Ещё четыре человека ранены после взрыва возле административного здания в Грайворонском горокруге.
Тем временем ВСУ продолжают бить беспилотниками по населённым пунктам Белгородской области. В Шебекино целью вновь стал многоквартирный дом — повреждено остекление. В Нежеголи беспилотник взорвался на парковке одного из предприятий — пострадали семь машин.
В валуйском Новопетровке взорвался дрон-камикадзе. Повреждения есть в частном доме, в нём выбиты окна и посечён фасад.
В Ясных Зорях в Белгородском районе под удар дрона попал автобус — в нём разбито стекло и посечён кузов.