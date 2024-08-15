«Гробы» на улице Белгорода? Необычные скамейки возле поликлиники удивили жителей

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Белгородцы заметили на Харьковской горе странные лавочки, которые, по мнению жителей, похожи на гробы. Необычные скамейки установили на новой площадке возле детской поликлиники №4 по улице Щорса.
Будут ли подобные лавочки устанавливать где-либо ещё, пока не известно.
Ранее белгородцы заметили в сквере необычные навесы в форме сотов — теперь именно они закрывают лавочки от солнца.
Напомним, что реконструкция сквера у детской поликлиники стартовала в начале лета: всего на работы выделили 4,8 млн рублей. Закончить строительство планировалось до 1 августа.