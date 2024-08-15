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Необычные скамейки

«Гробы» на улице Белгорода? Необычные скамейки возле поликлиники удивили жителей

15 августа 2024, 11:44
Фото: bel.ru
Необычные скамейки

Белгородцев удивили скамейки в виде «гробов» в новом сквере

Житель областного центра заметил возле детской поликлиники странные скамейки, которые внешне напомнили ему «гробы». Установили необычные лавочки после реконструкции сквера.
Сюжет
Щорса

Белгородцы заметили на Харьковской горе странные лавочки, которые, по мнению жителей, похожи на гробы. Необычные скамейки установили на новой площадке возле детской поликлиники №4 по улице Щорса.

Будут ли подобные лавочки устанавливать где-либо ещё, пока не известно.

Ранее белгородцы заметили в сквере необычные навесы в форме сотов — теперь именно они закрывают лавочки от солнца.

Напомним, что реконструкция сквера у детской поликлиники стартовала в начале лета: всего на работы выделили 4,8 млн рублей. Закончить строительство планировалось до 1 августа.

Необычные скамейкиНеобычные скамейки
Необычные скамейки
Фото: bel.ru
Нестандартные скамейки и навесы в форме сотов появятся в одном из скверов Белгорода
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#Александра Склярова#Белгородская область#Щорса#Реконструкция#Сквер#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Скамейки#Жалобы жителей
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