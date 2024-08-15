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Published Сегодня, 11:55

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Updated Сегодня, 11:58

Андрей Белоусов

Министр обороны Белоусов заслушал доклад по обеспечению безопасности белгородцев

15 августа 2024, 11:55
Фото: кадр из видео Минобороны РФ
Андрей Белоусов

В Минобороны обсудили обстановку в Белгородской области

На заседании планировалось заслушать подготовленный Генштабом план конкретных действий по обеспечению защиты населения и инфраструктуры. Подробности сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны РФ провели совещание по обеспечению территориальной целостности, защиты населения и инфраструктуры приграничных регионов. На встрече 15 августа внимание акцентировали на Белгородской области.

Предполагалось, что на заседании представят план по дополнительным мерам защиты, подготовленный Генштабом.

Речь идёт прежде всего о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами, администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, о выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены на выполнение основных задач. Реализацию представленного плана буду контролировать лично.
Андрей Белоусов, министр обороны РФ

В совещании участвовали в том числе губернатор Вячеслав Гладков и представители администрации президента.

Добавим, что с 10 августа в Белгородской области действует режим контртеррористической операции (КТО). С сегодняшнего дня в Белгородской области актуален режим ЧС федерального характера.

Гладков и министр обороны Белоусов обсудили обстановку в Белгородской области
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