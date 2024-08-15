Министр обороны Белоусов заслушал доклад по обеспечению безопасности белгородцев

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В Минобороны РФ провели совещание по обеспечению территориальной целостности, защиты населения и инфраструктуры приграничных регионов. На встрече 15 августа внимание акцентировали на Белгородской области.
Предполагалось, что на заседании представят план по дополнительным мерам защиты, подготовленный Генштабом.
Речь идёт прежде всего о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами, администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, о выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены на выполнение основных задач. Реализацию представленного плана буду контролировать лично.
Андрей Белоусов, министр обороны РФ
В совещании участвовали в том числе губернатор Вячеслав Гладков и представители администрации президента.
Добавим, что с 10 августа в Белгородской области действует режим контртеррористической операции (КТО). С сегодняшнего дня в Белгородской области актуален режим ЧС федерального характера.