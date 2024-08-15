Более 72,3 млн рублей не спустят в унитаз: мэрия Белгорода закупает туалеты

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Городская администрация опубликовала контракт на закупку 15 автономно-сетевых туалетных модулей. Каждый такой модуль обойдётся в 4,8 млн рублей, то есть за всё придётся заплатить более 72,3 млн рублей.
В модулях должны быть женская, мужская и одна кабинка, оборудованная для маломобильных групп населения. Предусмотрено должно быть и техническое помещение. Заявки потенциальные поставщики могут подать до конца августа.
Где появятся новые общественные туалеты — пока неизвестно, но новость всё равно хорошая.
Отметим, что в начале этого года мэрия уже закупала несколько туалетных модулей. Тогда это стало поводом для шуток: незадолго до белгородцы начали справлять и малую, и большую нужду в укрытиях, которые, очевидно, для этого не приспособлены.
Тогда психолог объяснил, почему за жителями может наблюдаться девиантное поведение.