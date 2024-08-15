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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Один туалетный модуль будет стоить более 4,8 млн рублей.

Более 72,3 млн рублей не спустят в унитаз: мэрия Белгорода закупает туалеты

15 августа 2024, 12:27
Фото: 1MI
Один туалетный модуль будет стоить более 4,8 млн рублей.

В Белгороде появятся 15 новых общественных туалетов

В городе установят новые автономно-сетевые туалетные модули. Они будут оборудованы женской, мужской и специальной кабинкой для маломобильных групп населения. Каждый модуль обойдётся в 4,8 млн рублей.

Городская администрация опубликовала контракт на закупку 15 автономно-сетевых туалетных модулей. Каждый такой модуль обойдётся в 4,8 млн рублей, то есть за всё придётся заплатить более 72,3 млн рублей.

В модулях должны быть женская, мужская и одна кабинка, оборудованная для маломобильных групп населения. Предусмотрено должно быть и техническое помещение. Заявки потенциальные поставщики могут подать до конца августа.

Где появятся новые общественные туалеты — пока неизвестно, но новость всё равно хорошая.

Отметим, что в начале этого года мэрия уже закупала несколько туалетных модулей. Тогда это стало поводом для шуток: незадолго до белгородцы начали справлять и малую, и большую нужду в укрытиях, которые, очевидно, для этого не приспособлены.

Тогда психолог объяснил, почему за жителями может наблюдаться девиантное поведение.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Госзакупки#Новости Белгорода#Туалет#Белгород
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