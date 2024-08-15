В МЧС ответили, почему повысили уровень ЧС в Белгородской области до федерального

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:54
В Белгородской области повысили режим ЧС с регионального до федерального уровня. Это решение приняли 15 августа на заседании правительственной комиссии.
Обстановка в регионе остаётся сложной и напряжённой: есть раненые среди мирных жителей, разрушения после обстрелов и атак дронов.
«Организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации», — заявил глава МЧС России Александр Куренков.
В связи с этим обстановку в Белгородской области признали ЧС федерального характера.
Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рекомендовано проследить за тем, чтобы не было необоснованного повышения цен на продукты и товары первой необходимости в регионе.
Напомним, что режим ЧС с 2022 года действовал лишь в 15 приграничных населённых пунктах. 14 августа 2024 года его распространили на весь регион. Сегодня, 15 августа, режим повысили до федерального уровня.