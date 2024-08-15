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В МЧС согласились, что Белгородской области тяжело самостоятельно ликвидировать последствия обстрелов

В МЧС ответили, почему повысили уровень ЧС в Белгородской области до федерального

15 августа 2024, 07:51
Фото: 1MI
В МЧС согласились, что Белгородской области тяжело самостоятельно ликвидировать последствия обстрелов

МЧС прокомментировало введение федерального режима ЧС в Белгородской области

В федеральном ведомстве признали, что обстановка в Белгородской области остаётся сложной и напряжённой. При этом регион уже не справляется с тем, чтобы самостоятельно ликвидировать последствия обстрелов ВСУ, пишет пресс-служба ведомства.
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МЧС

В Белгородской области повысили режим ЧС с регионального до федерального уровня. Это решение приняли 15 августа на заседании правительственной комиссии.

Обстановка в регионе остаётся сложной и напряжённой: есть раненые среди мирных жителей, разрушения после обстрелов и атак дронов.

«Организована работа по оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению, однако масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации», — заявил глава МЧС России Александр Куренков.

В связи с этим обстановку в Белгородской области признали ЧС федерального характера.

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рекомендовано проследить за тем, чтобы не было необоснованного повышения цен на продукты и товары первой необходимости в регионе.

Напомним, что режим ЧС с 2022 года действовал лишь в 15 приграничных населённых пунктах. 14 августа 2024 года его распространили на весь регион. Сегодня, 15 августа, режим повысили до федерального уровня.

В Белгородской области вводят режим ЧС федерального характера
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