В МЧС ответили, почему повысили уровень ЧС в Белгородской области до федерального

МЧС прокомментировало введение федерального режима ЧС в Белгородской области

В федеральном ведомстве признали, что обстановка в Белгородской области остаётся сложной и напряжённой. При этом регион уже не справляется с тем, чтобы самостоятельно ликвидировать последствия обстрелов ВСУ, пишет пресс-служба ведомства.