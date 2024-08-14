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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Режим ЧС на всей территории Белгородской области действует с 14 августа

Власти разъяснили, как режим ЧС отразится на жизни белгородцев

14 августа 2024, 14:19
Фото: 1MI
Режим ЧС на всей территории Белгородской области действует с 14 августа

В правительстве Белгородской области уточнили особенности режима ЧС

Сегодня, 14 августа, утром на всей территории региона было решено ввести режим чрезвычайной ситуации. Как это отразится на работе школ, детских садов, больниц, магазинов и других учреждений? А отразится ли вообще? Объяснили в правительстве.

В Белгородской области введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Это решение принято из-за сложной оперативной обстановки, регулярных атак со стороны ВСУ и ухудшения ситуации в приграничных районах.

Мы уже рассказывали о том, как этот режим отразится на работе властей и пунктов временного размещения, а также какие порядки будут установлены в зоне ЧС. Но важно также понять, как это повлияет на жизнь остальных жителей, которые не были эвакуированы в ПВР.

Ответ обнадёживает: для большинства жителей Белгородской области режим ЧС не повлияет на повседневную жизнь. Учреждения культуры, образования, спорта, здравоохранения и другие будут работать в прежнем режиме.

В частности, например, детские сады продолжат функционировать в режиме дежурных групп. Остальные образовательные учреждения будут работать по ранее утверждённому расписанию. Постановление также никак не ограничивает деятельность торговых объектов. Не изменится и график движения общественного транспорта.

Документ не запрещает жителям Белгородской области перемещаться по территории региона, кроме населённых пунктов, въезд в которые в настоящее время ограничен. То есть жители области, чья работа связана с разъездами или командировками, могут свободно передвигаться как внутри региона, так и за его пределами.

Если же будут введены дополнительные ограничения, то о них объявят в отдельных нормативных правовых актах.

При введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня не предусмотрено никаких дополнительных мер поддержки. Правительство региона продолжит оказывать поддержку жителям, пострадавшим от обстрелов, а также восстанавливать повреждённое жильё.

Опубликован документ о введении режима ЧС в Белгородской области: что нужно знать
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