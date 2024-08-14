Власти разъяснили, как режим ЧС отразится на жизни белгородцев

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В Белгородской области введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Это решение принято из-за сложной оперативной обстановки, регулярных атак со стороны ВСУ и ухудшения ситуации в приграничных районах.
Мы уже рассказывали о том, как этот режим отразится на работе властей и пунктов временного размещения, а также какие порядки будут установлены в зоне ЧС. Но важно также понять, как это повлияет на жизнь остальных жителей, которые не были эвакуированы в ПВР.
Ответ обнадёживает: для большинства жителей Белгородской области режим ЧС не повлияет на повседневную жизнь. Учреждения культуры, образования, спорта, здравоохранения и другие будут работать в прежнем режиме.
В частности, например, детские сады продолжат функционировать в режиме дежурных групп. Остальные образовательные учреждения будут работать по ранее утверждённому расписанию. Постановление также никак не ограничивает деятельность торговых объектов. Не изменится и график движения общественного транспорта.
Документ не запрещает жителям Белгородской области перемещаться по территории региона, кроме населённых пунктов, въезд в которые в настоящее время ограничен. То есть жители области, чья работа связана с разъездами или командировками, могут свободно передвигаться как внутри региона, так и за его пределами.
Если же будут введены дополнительные ограничения, то о них объявят в отдельных нормативных правовых актах.
При введении режима чрезвычайной ситуации регионального уровня не предусмотрено никаких дополнительных мер поддержки. Правительство региона продолжит оказывать поддержку жителям, пострадавшим от обстрелов, а также восстанавливать повреждённое жильё.