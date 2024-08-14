Власти разъяснили, как режим ЧС отразится на жизни белгородцев

Мы уже рассказывали о том, как этот режим отразится на работе властей и пунктов временного размещения, а также какие порядки будут установлены в зоне ЧС. Но важно также понять, как это повлияет на жизнь остальных жителей, которые не были эвакуированы в ПВР.