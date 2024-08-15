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Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

При введении федерального режима ЧС вводятся соответствующие выплаты пострадавшим

Что будет с выплатами, если режим ЧС в Белгородской области повысили до федерального?

15 августа 2024, 07:54
Фото: 1MI
При введении федерального режима ЧС вводятся соответствующие выплаты пострадавшим

Белгородцам уточнили размер выплат при ЧС федерального уровня

В МЧС признали, что устранять последствия атак ВСУ Белгородской области самостоятельно уже тяжело. При повышении режима ЧС мероприятия по ликвидации последствий финансируются из федерального бюджета. Это распространяется и на выплаты пострадавшим. Суммы назвали в пресс-службе ведомства.
Сюжет
МЧС

Режим ЧС в Белгородской области повысили до федерального. В этом случае мероприятия по ликвидации последствий обстрелов, атак дронов будут финансироваться из федерального бюджета.

Это распространяется и на выплаты пострадавшим. Так, сумма единовременной материальной помощи составит 15 тыс. рублей. Если человек частично потерял имущество, ему должны заплатить 75 тыс. рублей. При полной утрате сумма повышается до 150 тыс. рублей.

Родственникам погибших полагается выплатить 1,5 млн рублей. Раненый, получивший лёгкую травму, может рассчитывать на 300 тыс. рублей. При получении тяжёлых или средней степени тяжести травм сумма составит 600 тыс. рублей.

В Белгородской области режим ЧС изначально действовал лишь в 15 населённых пунктах в приграничье. Ввели его ещё в 2022 году. На всю территорию региона режим ЧС распространили лишь накануне, 14 августа. Что означает режим для мирных жителей, редакция объясняла ранее.

На всей территории Белгородской области теперь действует режим ЧС. Что это значит?
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#МЧС#Пострадавшие#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Режим ЧС
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