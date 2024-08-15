Что будет с выплатами, если режим ЧС в Белгородской области повысили до федерального?

В Белгородской области режим ЧС изначально действовал лишь в 15 населённых пунктах в приграничье. Ввели его ещё в 2022 году. На всю территорию региона режим ЧС распространили лишь накануне, 14 августа. Что означает режим для мирных жителей, редакция объясняла ранее.