Почему не во всём белгородском приграничье введён режим ЧС?

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
В ходе вечернего прямого эфира главе администрации Белгородской области поступил вопрос от местной жительницы. Женщина поинтересовалась, почему режим ЧС не введён в сёлах Петровка и Толоконное, ведь они находятся в жёлтой зоне.
Владимир Перцев постарался объяснить белгородке причину такого решения во время прямого эфира.
Для введения ЧС есть определённые показатели: и по обстрелам, и в целом по оперативной обстановке на настоящий момент. Кроме того, есть оперативный штаб, который и определяет, где необходимо ввести режим чрезвычайной ситуации. В Петровке и Толоконном на сегодняшний день не требуется вводить такой режим. Будем продолжать следить за обстановкой.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Напомним, что на сегодняшний день режим ЧС введён в 15 населённых пунктах Белгородской области: