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Published Сегодня, 16:34

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Почему не во всём белгородском приграничье введён режим ЧС?

26 июля 2023, 16:34
Фото: 1MI
На вопрос ответил глава Белгородского района, он объяснил, с чем это связано, в прямом эфире.
Сюжет
СВО

В ходе вечернего прямого эфира главе администрации Белгородской области поступил вопрос от местной жительницы. Женщина поинтересовалась, почему режим ЧС не введён в сёлах Петровка и Толоконное, ведь они находятся в жёлтой зоне.

Владимир Перцев постарался объяснить белгородке причину такого решения во время прямого эфира.

Для введения ЧС есть определённые показатели: и по обстрелам, и в целом по оперативной обстановке на настоящий момент. Кроме того, есть оперативный штаб, который и определяет, где необходимо ввести режим чрезвычайной ситуации. В Петровке и Толоконном на сегодняшний день не требуется вводить такой режим. Будем продолжать следить за обстановкой.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, что на сегодняшний день режим ЧС введён в 15 населённых пунктах Белгородской области:

  • в сёлах Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка, Вторая Наумовка, Журавлёвка и Нехотеевка в Белгородской области;
  • в селе Середа Шебекинского округа;
  • в селе Староселье Краснояружского района;
  • в сёлах Логачёвка, Бутырки, Вериговка, Бирюч, а также в хуторах Пригородные Тополи и Нижние Мельницы в Валуйском горокруге;
  • в хуторе Старый Волоконовского района.
Выплату на съём жилья отселённым из зоны ЧС белгородцам продлили до конца сентября
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#Александра Склярова#Введение режима ЧС#Оперативная обстановка#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Владимир перцев
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