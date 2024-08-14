На всей территории Белгородской области теперь действует режим ЧС. Что это значит?

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
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Updated Сегодня, 06:36
Губернатор Вячеслав Гладков объявил, что режим ЧС теперь действует на территории всей Белгородской области. Решение актуально с 14 августа.
Пока объявлен режим ЧС регионального уровня. Однако в дальнейшем областные власти намерены обратиться в правительственную комиссию для того, что те квалифицировали обстановку как режим ЧС федерального уровня.
Гладков уточнил, что причина — крайне сложная и напряжённая обстановка в Белгородской области. С 2022 года населённые пункты подвергаются атакам ВСУ. Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения, разрушения.
Как доложил на этой неделе губернатор, только с начала 2024 года, когда обстрелы и атаки беспилотников усилились, в Белгородской области погибли 36 человек. Пострадали ещё 300 мирных жителей. С 2022 года эти данные, конечно же, больше.
За 2,5 года в Белгородской области повреждено более 30 тыс. домов и квартир.
До сегодняшнего дня режим ЧС в Белгородской области официально действовал лишь в 15 приграничных населённых пунктах. Объявили его ещё в конце 2022 года.
Режим ЧС действовал:
Кроме того, уже в 2024 году по решению оперштаба ограничили въезд ещё в 14 населённых пунктов, находятся они тоже в приграничье.
Также 12 августа из-за угрозы на границе эвакуировали почти всё население Краснояружского района. Въезд туда закрыт.
По остальным городам и сёлам решения о введении режима ЧС не было.
Не уточняется, хотя регион подвергается атакам ВСУ ещё с 2022 года. Однако, возможно, на это решение повлиял доклад губернатора, который он представил 12 августа президенту Владимиру Путину.
В ходе отчёта Гладков заявил, что обстановка в регионе ухудшилась. Атаки ВСУ на приграничье в последнее время лишь усилились: населённые пункты обстреливают из артиллерии, миномётов, РСЗО, атакуют дронами.
Кроме того, повлиять мог опыт соседней Курской области. После вторжения ВСУ на территорию местные власти тоже объявили режим ЧС регионального уровня. Спустя несколько дней МЧС России переквалифицировало его в режим ЧС федерального масштаба.
Вопросы режима ЧС регулируются федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
В законе указано, что при введении режима ЧС правительственная комиссия может определять того, кто будет руководить ликвидацией чрезвычайной ситуации. Он же в свою очередь может принять дополнительные меры по защите населения и территорий.
К ним относятся:
Когда режим ЧС федерального характера объявили в Курской области, в МЧС уточнили, что при этом режиме пострадавшим положена финансовая помощь:
Выплаты родственникам погибших при ЧС составляют 1,5 млн рублей. Те, кто получил травмы средней или тяжёлой степени, могут получить 600 тыс. рублей. В случае лёгких ранений положено 300 тыс. рублей.
Чего ожидать белгородцам, оперштаб и местные власти пока не уточняли.
В Белгородской области продолжает действовать режим КТО. О его введении стало известно ночью 10 августа. Объявлений об его отмене пока не было.
Что значит режим контртеррористической операции для мирных жителей, мы объясняли ранее.