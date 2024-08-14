На всей территории Белгородской области теперь действует режим ЧС. Что это значит?

В Белгородской области утром 14 августа объявили режим ЧС на всей территории. Ранее он официально действовал лишь в 15 населённых пунктах. Почему его решили ввести именно сейчас и что это значит для мирных жителей?

Что произошло? Почему введён режим ЧС? Как было раньше? Почему режим ЧС решили ввести именно сейчас? Что значит введение режима ЧС для мирных жителей? Если ввели режим ЧС, что будет с режимом КТО?