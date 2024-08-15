В Белгороде не будет временных переходов, пока ремонтируют надземку на Ватутина

Ремонт надземки планируют завершить через два месяца , придётся местным до конца октября всё же проходить лишние 600 метров.

В администрации города заявили, что, хоть на период проведения ремонтных работ надземный пешеходный переход и перекроют, но организовывать дополнительные пешеходные переходы по проспекту Ватутина не собираются.

«А то делать обход примерно 600 метров через улицу Костюкова не очень-то и удобно», — посетовали белгородцы.

На проспекте Ватутина в Белгороде впервые за долгое время начали ремонтировать надземный переход к памятнику князю Владимиру. Местные жители попросили сделать временный регулируемый переход рядом с перекрёстком на улице 5 Августа.

Надземный переход у памятника князю Владимиру в Белгороде впервые отремонтируют

Читайте также:

В Белгороде вновь ищут того, кто подготовит проект капремонта моста на Ватутина

Хотели как лучше, а получилось как всегда: что случилось с ремонтом на Ватутина

Нового пешеходного перехода через Ватутина в Белгороде не будет, уже точно