В Белгороде не будет временных переходов, пока ремонтируют надземку на Ватутина

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
На проспекте Ватутина в Белгороде впервые за долгое время начали ремонтировать надземный переход к памятнику князю Владимиру. Местные жители попросили сделать временный регулируемый переход рядом с перекрёстком на улице 5 Августа.
«А то делать обход примерно 600 метров через улицу Костюкова не очень-то и удобно», — посетовали белгородцы.
В администрации города заявили, что, хоть на период проведения ремонтных работ надземный пешеходный переход и перекроют, но организовывать дополнительные пешеходные переходы по проспекту Ватутина не собираются.
Ремонт надземки планируют завершить через два месяца, придётся местным до конца октября всё же проходить лишние 600 метров.