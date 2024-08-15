bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Надземный переход на проспекте Ватутина в Белгороде

В Белгороде не будет временных переходов, пока ремонтируют надземку на Ватутина

15 августа 2024, 14:17
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Надземный переход на проспекте Ватутина в Белгороде

Жители Белгорода попросили разработать альтернативный переход на Ватутина

Белгородцы обратились в администрацию города с просьбой организовать дополнительный пешеходный переход из-за ремонта надземки на проспекте Ватутина. Иначе им придётся делать приличный крюк. Но мэрию это, видимо, не сильно беспокоит.

На проспекте Ватутина в Белгороде впервые за долгое время начали ремонтировать надземный переход к памятнику князю Владимиру. Местные жители попросили сделать временный регулируемый переход рядом с перекрёстком на улице 5 Августа.

«А то делать обход примерно 600 метров через улицу Костюкова не очень-то и удобно», — посетовали белгородцы.

В администрации города заявили, что, хоть на период проведения ремонтных работ надземный пешеходный переход и перекроют, но организовывать дополнительные пешеходные переходы по проспекту Ватутина не собираются.

Ремонт надземки планируют завершить через два месяца, придётся местным до конца октября всё же проходить лишние 600 метров.

Надземный переход у памятника князю Владимиру в Белгороде впервые отремонтируют
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде вновь ищут того, кто подготовит проект капремонта моста на ВатутинаХотели как лучше, а получилось как всегда: что случилось с ремонтом на ВатутинаНового пешеходного перехода через Ватутина в Белгороде не будет, уже точно
#Валерия Колесникова#Город#Ремонт#Новости Белгорода#Проспект ватутина#Пешеходный переход#Надземный переход#Белгород
Подпишитесь
«Врага на территории нет»: глава района в Белгородской области опроверг заход ВСУ
Сегодня, 16:35
В Минобороны каждую неделю будут обсуждать военную безопасность Белгородской области
Сегодня, 16:14
«Гробы» на улице Белгорода? Необычные скамейки возле поликлиники удивили жителей
Сегодня, 11:44
В Белгородской области вводят режим ЧС федерального характера
Сегодня, 07:36
Министр обороны Белоусов заслушал доклад по обеспечению безопасности белгородцев
Сегодня, 11:55
На федеральном канале предложили «тупо отключить интернет» белгородцам из-за КТО
Сегодня, 10:43