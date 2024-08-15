Украинский дрон атаковал фельдшеров, которые прибыли на вызов к раненым белгородцам

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
ВСУ снова атаковали Шебекино. Пострадали четыре человека, включая двух фельдшеров скорой помощи.
Женщину с закрытыми переломами ноги и плечевой кости, а также мужчину с минно-взрывной травмой, контузией и множественными осколочными ранениями спины направили в горбольницу № 2 Белгорода.
Оставшихся двух пострадавших с различными ранениями доставляют в областную клиническую больницу.
Также при ударе БПЛА загорелись две квартиры в МКД. Огонь уже потушили.
На месте продолжают работать оперативные службы.
Отметим, что сегодня утром также сообщалось об обстрелах сёл Отрадное и Петровка Белгородского района. Пострадавших нет, однако разрушения зафиксировали в четырёх частных домах, четырёх авто и ЛЭП.