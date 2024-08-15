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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Место утренней атаки в Шебекино

Украинский дрон атаковал фельдшеров, которые прибыли на вызов к раненым белгородцам

15 августа 2024, 06:23
Фото: «Просто Михаил»
Место утренней атаки в Шебекино

Четыре человека пострадали при атаке дронов в Шебекино

Под ударом ВСУ оказались мирные жители и фельдшеры в Шебекино. Всех пострадавших госпитализировали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ВСУ снова атаковали Шебекино. Пострадали четыре человека, включая двух фельдшеров скорой помощи.

Женщину с закрытыми переломами ноги и плечевой кости, а также мужчину с минно-взрывной травмой, контузией и множественными осколочными ранениями спины направили в горбольницу № 2 Белгорода.

Оставшихся двух пострадавших с различными ранениями доставляют в областную клиническую больницу.

Также при ударе БПЛА загорелись две квартиры в МКД. Огонь уже потушили.

На месте продолжают работать оперативные службы.

Отметим, что сегодня утром также сообщалось об обстрелах сёл Отрадное и Петровка Белгородского района. Пострадавших нет, однако разрушения зафиксировали в четырёх частных домах, четырёх авто и ЛЭП.

Пострадали не только дома: новые последствия сегодняшних обстрелов в Шебекино
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