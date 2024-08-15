«Нужна дополнительная помощь»: Гладков — об итогах совещания с министром обороны РФ

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Глава региона участвовал в совещании с министром обороны Андреем Белоусовым. Как рассказал губернатор, встреча была посвящена принятию дополнительных мер с целью обеспечения безопасности жителей Белгородской области.
Обстановка в приграничных районах, по словам Вячеслава Гладкова, всё ещё остаётся «крайне напряжённой». Регион продолжает подвергаться обстрелам ВСУ — только за сегодняшний день от украинских атак пострадали десять белгородцев. Большое количество людей погибло с начала проведения специальной военной операции, множество домов получили повреждения или были разрушены.
«Необходимость в дополнительной помощи, в дополнительных решениях абсолютно очевидна для всех. Надеюсь, уверен, что все мероприятия будут реализованы и ситуация будет меняться в лучшую сторону», — заключил губернатор.