«Нужна дополнительная помощь»: Гладков — об итогах совещания с министром обороны РФ

Обстановка в приграничных районах, по словам Вячеслава Гладкова, всё ещё остаётся «крайне напряжённой». Регион продолжает подвергаться обстрелам ВСУ — только за сегодняшний день от украинских атак пострадали десять белгородцев. Большое количество людей погибло с начала проведения специальной военной операции, множество домов получили повреждения или были разрушены.