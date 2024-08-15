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Published Сегодня, 13:21

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Updated Сегодня, 13:23

Вячеслав Гладков

«Нужна дополнительная помощь»: Гладков — об итогах совещания с министром обороны РФ

15 августа 2024, 13:21
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков

Белгородский губернатор рассказал о встрече в Минобороны РФ

С начала 2024 года в Белгородской области пострадали от атак ВСУ около 300 человек, более 35 погибли. Обстановка в приграничных районах на текущий момент не предвещает улучшений.

Глава региона участвовал в совещании с министром обороны Андреем Белоусовым. Как рассказал губернатор, встреча была посвящена принятию дополнительных мер с целью обеспечения безопасности жителей Белгородской области.

Обстановка в приграничных районах, по словам Вячеслава Гладкова, всё ещё остаётся «крайне напряжённой». Регион продолжает подвергаться обстрелам ВСУ — только за сегодняшний день от украинских атак пострадали десять белгородцев. Большое количество людей погибло с начала проведения специальной военной операции, множество домов получили повреждения или были разрушены.

«Необходимость в дополнительной помощи, в дополнительных решениях абсолютно очевидна для всех. Надеюсь, уверен, что все мероприятия будут реализованы и ситуация будет меняться в лучшую сторону», — заключил губернатор.
Министр обороны Белоусов заслушал доклад по обеспечению безопасности белгородцев
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