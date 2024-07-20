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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Взрывоопасные боеприпасы в Новой Таволжанке и Шебекино

Соблюдайте осторожность: опасные суббоеприпасы находят в Шебекино и Новой Таволжанке

20 июля 2024, 14:32
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладков
Взрывоопасные боеприпасы в Новой Таволжанке и Шебекино

Белгородцев предупредили об опасности наткнуться на суббоеприпасы

Белгородцев предупреждают: после недавних обстрелов высок риск обнаружить «колокольчики» на территории Шебекино и Новой Таволжанки. При нахождении суббоеприпасов, необходимо позвонить по номеру 112 и сообщить о месте обнаружения. Трогать их категорически запрещено из-за возможности детонации.

После обстрелов Шебекино и Новой Таволжанки со стороны ВСУ местный жители начали находить суббоеприпасы. За последние несколько дней военные, специалисты по обезвреживанию бомб и спасатели обнаружили более сотни взрывоопасных объектов, известных как «колокольчики».

При обнаружение боеприпасов трогать их ни в коем случае нельзя. Сразу после обнаружения необходимо позвонить по номеру 112, сообщить об их местонахождении и оставить свой контактный номер телефона для связи с экспертами, если ситуация того потребует.

«Дорогие жители, ещё раз прошу быть бдительными и осторожными в ближайшее время. Такие боеприпасы могут находиться в любом районе приграничья. Поэтому — сразу же сообщайте: сапёры Министерства обороны РФ работают круглосуточно, а значит, все взрывоопасные предметы оперативно вывезут и ликвидируют», — пишет Вячеслав Глакдов.
Взрывоопасные боеприпасы в Новой Таволжанке и ШебекиноВзрывоопасные боеприпасы в Новой Таволжанке и Шебекино
Взрывоопасные боеприпасы в Новой Таволжанке и ШебекиноВзрывоопасные боеприпасы в Новой Таволжанке и Шебекино
Взрывоопасные боеприпасы в Новой Таволжанке и ШебекиноВзрывоопасные боеприпасы в Новой Таволжанке и Шебекино
Взрывоопасные боеприпасы в Новой Таволжанке и Шебекино
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладков

Напомним также, что сегодня днём Шебекино снов оказалось под огнём ВСУ. пострадал МК, частные дома, авто и производственное предприятие на территории города. Семеро мирных жителей получили ранения — осколочные и баротравмы.

Семеро мирных жителей получили ранения при обстреле Шебекино
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