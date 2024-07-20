Соблюдайте осторожность: опасные суббоеприпасы находят в Шебекино и Новой Таволжанке

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
После обстрелов Шебекино и Новой Таволжанки со стороны ВСУ местный жители начали находить суббоеприпасы. За последние несколько дней военные, специалисты по обезвреживанию бомб и спасатели обнаружили более сотни взрывоопасных объектов, известных как «колокольчики».
При обнаружение боеприпасов трогать их ни в коем случае нельзя. Сразу после обнаружения необходимо позвонить по номеру 112, сообщить об их местонахождении и оставить свой контактный номер телефона для связи с экспертами, если ситуация того потребует.
«Дорогие жители, ещё раз прошу быть бдительными и осторожными в ближайшее время. Такие боеприпасы могут находиться в любом районе приграничья. Поэтому — сразу же сообщайте: сапёры Министерства обороны РФ работают круглосуточно, а значит, все взрывоопасные предметы оперативно вывезут и ликвидируют», — пишет Вячеслав Глакдов.
Напомним также, что сегодня днём Шебекино снов оказалось под огнём ВСУ. пострадал МК, частные дома, авто и производственное предприятие на территории города. Семеро мирных жителей получили ранения — осколочные и баротравмы.