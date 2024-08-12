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Вывоз имущества

Замглавы Грайворонского округа отчитался об организации вывоза имущества жителей

12 августа 2024, 17:00
Фото: 1MI
Вывоз имущества
Заместитель главы Грайворонского округа сообщил об организации работы по вывозу имущества и жителей из закрытых населённых пунктов, где проживали 831 и 245 белгородцев соответственно. Отработано 25 заявок на вывоз имущества с последующей передачей родственникам.

Заместитель главы Грайворонского округа Анатолий Бляшенко отчитался об организации и проведении вывоза имущества жителей, которые покинули небезопасные населённые пункты — Безымено и Горьковский.

В первом зарегистрирован 831 человек, из которых 739 выехали самостоятельно. При участии самообороны вывезено 32 мирных жителя. Также поступило 34 заявки на вывоз имущества, которые выполнили и передали вещи в места хранения, а также родственникам обратившихся. Кроме того, 52 ранее выехавших местных жителя запросили у местной администрации разрешение на въезд, однако смогли получить его только 44 человека.

В Горьковском на тот момент проживало 245 белгородцев. От покинувших свои дома поступило 25 заявок на вывоз имущества, которые также отработали с дальнейшей передачей вещей родственникам.

В Белгородском районе жители покинули 438 домов в сёлах Щетиновка и Вергилевка, а также в хуторе Валковский. Большую часть своего имущества белгородцы успели вывезти сами, однако четверо местных жителей ожидают помощи. На данный момент это не позволяет оперативная обстановка.

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