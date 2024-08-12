Замглавы Грайворонского округа отчитался об организации вывоза имущества жителей

В первом зарегистрирован 831 человек, из которых 739 выехали самостоятельно. При участии самообороны вывезено 32 мирных жителя. Также поступило 34 заявки на вывоз имущества, которые выполнили и передали вещи в места хранения, а также родственникам обратившихся. Кроме того, 52 ранее выехавших местных жителя запросили у местной администрации разрешение на въезд, однако смогли получить его только 44 человека.