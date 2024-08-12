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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

В Краснояружском районе продолжается эвакуация мирных жителей.

Гладков показал кадры вывоза людей из Краснояружского района

12 августа 2024, 08:26
Фото: кадр из видео на странице Вячеслава Гладкова
В Краснояружском районе продолжается эвакуация мирных жителей.
В одном из районов Белгородской области 12 августа объявили эвакуацию. Уже проведён объезд приграничных сёл — Графовки и Вязового. В Репяховке пока остаётся несколько жителей.

Из Краснояружского района Белгородской области продолжают вывозить людей. Сообщается, что проведён объезд сёл Графовка и Вязовое.

В Репяховке пока остаётся несколько человек. Подомовой обход проводят в том числе участники отрядов самообороны, а также местные жители — они общаются с людьми и помогают им выехать в ПВР.

Утром 12 августа стало известно об эвакуации из Краснояружского района. Причина — усиление активности ВСУ на границе. В связи с этим решено перестраховаться и вывезти людей в безопасное место.

Ещё на прошлой неделе жителей краснояружской Колотиловки убеждали уехать из-за усиления обстрелов. Также сообщалось, что людей из ПВР в Красной Яруге перевезут в Белгород.

Губернатор ранее сообщил, что пункты временного размещения развёрнуты во всех районах Белгородской области.

Добавим, что Беловском районе Курской области, который граничит в том числе с Краснояружским районом, местных жителей тоже попросили уехать из-за неспокойной обстановки.

В Краснояружском районе продолжается эвакуация мирных жителей.
Видео: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Эвакуацию объявили в одном из районов Белгородской области: что известно
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