Гладков показал кадры вывоза людей из Краснояружского района

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Из Краснояружского района Белгородской области продолжают вывозить людей. Сообщается, что проведён объезд сёл Графовка и Вязовое.
В Репяховке пока остаётся несколько человек. Подомовой обход проводят в том числе участники отрядов самообороны, а также местные жители — они общаются с людьми и помогают им выехать в ПВР.
Утром 12 августа стало известно об эвакуации из Краснояружского района. Причина — усиление активности ВСУ на границе. В связи с этим решено перестраховаться и вывезти людей в безопасное место.
Ещё на прошлой неделе жителей краснояружской Колотиловки убеждали уехать из-за усиления обстрелов. Также сообщалось, что людей из ПВР в Красной Яруге перевезут в Белгород.
Губернатор ранее сообщил, что пункты временного размещения развёрнуты во всех районах Белгородской области.
Добавим, что Беловском районе Курской области, который граничит в том числе с Краснояружским районом, местных жителей тоже попросили уехать из-за неспокойной обстановки.