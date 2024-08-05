В приграничье проверят покинутые дома белгородцев на возможность вывоза имущества

Каждый дом рассмотрят в отдельности на факт того, остаётся там всё ещё имущество жителей и сколько его, а также примерные сроки, в которые смогут его вывезти, и причины, по которым вывезти не смогли. Кроме того, проверить, в каких сёлах и посёлках это физически невозможно. Однако большую часть имущества людей всё ещё планируется доставить владельцам при помощи служб безопасности.