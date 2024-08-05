В приграничье проверят покинутые дома белгородцев на возможность вывоза имущества

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Информацию о продвижении вывоза имущества белгородцев, проживающих в населённых пунктах с ограниченным доступом и покинувших свои дома, соберут главы каждого муниципалитета.
Каждый дом рассмотрят в отдельности на факт того, остаётся там всё ещё имущество жителей и сколько его, а также примерные сроки, в которые смогут его вывезти, и причины, по которым вывезти не смогли. Кроме того, проверить, в каких сёлах и посёлках это физически невозможно. Однако большую часть имущества людей всё ещё планируется доставить владельцам при помощи служб безопасности.
Ранее жительница посёлка Красное в Шебекинском горокруге спросила о том, обеспечат ли охрану вещей в пустых домах, т. к. начались случаи мародёрства. Однако губернатор заявил, что меры по охране уже принимаются.