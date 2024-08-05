bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Приграничье

В приграничье проверят покинутые дома белгородцев на возможность вывоза имущества

5 августа 2024, 06:59
Фото: 1MI
Приграничье

Имущество из домов белгородского приграничья планируют вывезти почти полностью

Главы муниципалитетов в Белгородской области начнут собирать информацию о вывозе имущества белгородцев из населённых пунктов с ограниченным доступом. Планируется проверить каждый из домов, определив возможность доставки имущества владельцам и выявляя места, где этот процесс затруднён и почему.

Информацию о продвижении вывоза имущества белгородцев, проживающих в населённых пунктах с ограниченным доступом и покинувших свои дома, соберут главы каждого муниципалитета.

Каждый дом рассмотрят в отдельности на факт того, остаётся там всё ещё имущество жителей и сколько его, а также примерные сроки, в которые смогут его вывезти, и причины, по которым вывезти не смогли. Кроме того, проверить, в каких сёлах и посёлках это физически невозможно. Однако большую часть имущества людей всё ещё планируется доставить владельцам при помощи служб безопасности.

Ранее жительница посёлка Красное в Шебекинском горокруге спросила о том, обеспечат ли охрану вещей в пустых домах, т. к. начались случаи мародёрства. Однако губернатор заявил, что меры по охране уже принимаются.

«Началось мародёрство»: как в белгородском приграничье обеспечат охрану имущества?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Несправедливо»: повысят ли для белгородцев выплаты за ущерб и потерю имущества?«Бежали в шортах и футболках»: белгородцы потеряли всё имущество из-за обстреловКакие соцвыплаты могут получить белгородцы, чьё имущество пострадало при обстрелах?
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Новости Старого Оскола#Муниципалитеты#Белгород#Обстрел#Приграничье#Атака ВСУ#Обстрелы#Проживание
Подпишитесь
Как будет проходить новый учебный год: план минобра по итогам голосования родителей
Сегодня, 08:01
ВСУ вновь атаковали Шебекино: ранена женщина, есть разрушения
Сегодня, 08:27
Выплаты на аренду жилья для многодетных белгородцев увеличат до 40 тыс рублей
Сегодня, 06:35
«Езжайте в Москву»: белгородский бизнес ждёт компенсаций урона из-за согласований
Сегодня, 09:03
Дресс-код белгородских артистов после скандала с Бузовой проверяют на нравственность
Сегодня, 08:19
На среднюю зарплату белгородца можно купить 983 литра бензина
Сегодня, 07:51