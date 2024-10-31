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Вывоз

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2024
Три перевозчика, выкуп техники, разбор завалов: пути решения проблемы с мусором
31 октября, 03:20
Почему белгородцев просят подписать заявление о вывозе детей в другие регионы?
12 сентября, 09:17
Белгородцам из приграничья помогут забрать тёплые вещи из домов. Но когда?
29 августа, 17:21
Замглавы Грайворонского округа отчитался об организации вывоза имущества жителей
12 августа, 17:00
«Чайку попьёте, а дальше — как будут развиваться события»: краснояружцев увозят в ПВР
12 августа, 09:37
Гладков показал кадры вывоза людей из Краснояружского района
12 августа, 08:26
Эвакуацию объявили в одном из районов Белгородской области: что известно
12 августа, 06:57
«Нестерпимая вонь». Жители частных домов в Белгороде тонут в мусоре и просят помощи
2 июля, 18:47
Гладков рассказал о планах вывезти около 6,5 тысячи белгородцев
5 июня, 18:16
Как отправить ребёнка из обстреливаемого Белгорода в лагеря других регионов?
18 марта, 17:14
2023
Много претензий к ЦЭБу и перевозчику? Ботвиньев объяснил проблему с вывозом мусора
20 декабря 2023, 09:19
Стало известно о возможной эвакуации в ещё одном граничащем с Белгородчиной регионе
19 июля 2023, 10:07
Сколько собак, кошек и коров вывезли из Шебекинского округа после обстрелов
19 июня 2023, 07:54
В Тульскую область отправились 49 шебекинцев
Всего более 700 жителей из Шебекинского округа вывезли в разные регионы страны. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков в своих социальных сетях.
10 июня 2023, 08:30
Закрытые подвалы и животные: участники белгородской самообороны рассказали о Шебекино
Снимки бойцы прислали в редакцию Бел.Ру. Участники белгородской самообороны отмечают, что люди звонят и просят помощи.
7 июня 2023, 08:26
В случае ЧС жителей Белгорода будут вывозить в восемь безопасных районов
17 апреля 2023, 15:16
В Белгороде начали бесплатный вывоз веток и порубочных остатков
С 3 апреля Белгорблагоустройство на бесплатной основе вывозит порубочные остатки с территории частного сектора. График опубликовали в Telegram-канале БГБ.
3 апреля 2023, 15:08
Мебель из приграничных сёл Белгородской области будут вывозить на бронеавтомобиле
8 февраля 2023, 13:38
Белгородский ЦЭБ прокомментировал возбуждённое против него ФАС дело
12 января 2023, 15:03

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