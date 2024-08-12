Будут ли вывозить белгородцев из ещё одного района, граничащего с Курской областью?

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
На фоне эвакуации жителей Краснояружского района белгородцы, проживающие в Ракитянском районе, который тоже граничит с Курской областью, начали интересоваться, стоит ли им покинуть свои дома.
Люди спрашивали, какова оперативная обстановка в их районе, поскольку поступали сообщения о прекращении движения общественного транспорта. Местные жители также озабочены вопросом организации автобусов для тех, кто захочет уехать из муниципалитета.
Глава администрации Ракитянского района Анатолий Климов сообщил, что в посёлках Пролетарский и Ракитное эвакуация не объявлялась, транспорт работает в обычном режиме.
«В случае необходимости, вы можете обратиться в администрацию соответствующего населённого пункта», — ответил Климов.
Вот только жители говорят, что на автовокзале Белгорода утверждают обратное.
Из Краснояружского района продолжают вывозить людей. Сейчас их привезли в пункт распределения в посёлке Ракитное, а оттуда будут отправлять в пункты временного размещения по всей области.
Ранее Анатолий Климов сообщил, что жители села Боброво, вплотную прилегающего к Беловскому району, откуда сейчас эвакуируют местное население, приняли решение уехать самостоятельно.