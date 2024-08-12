Будут ли вывозить белгородцев из ещё одного района, граничащего с Курской областью?

Ракитянцы интересуются об эвакуации в районе

Ракитянский район, как и Краснояружский, где сейчас проходит эвакуация населения, граничит с Курской областью. Местные жители забеспокоились, стоит ли им уезжать из посёлков Ракитное и Пролетарский. Глава муниципалитета обратился к жителям, чтобы развеять их опасения.