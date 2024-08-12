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Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

В Краснояружском районе, который граничит с Ракитянским, с утра проводят эвакуацию

Будут ли вывозить белгородцев из ещё одного района, граничащего с Курской областью?

12 августа 2024, 10:14
Фото: 1MI
В Краснояружском районе, который граничит с Ракитянским, с утра проводят эвакуацию

Ракитянцы интересуются об эвакуации в районе

Ракитянский район, как и Краснояружский, где сейчас проходит эвакуация населения, граничит с Курской областью. Местные жители забеспокоились, стоит ли им уезжать из посёлков Ракитное и Пролетарский. Глава муниципалитета обратился к жителям, чтобы развеять их опасения.

На фоне эвакуации жителей Краснояружского района белгородцы, проживающие в Ракитянском районе, который тоже граничит с Курской областью, начали интересоваться, стоит ли им покинуть свои дома.

Люди спрашивали, какова оперативная обстановка в их районе, поскольку поступали сообщения о прекращении движения общественного транспорта. Местные жители также озабочены вопросом организации автобусов для тех, кто захочет уехать из муниципалитета.

Глава администрации Ракитянского района Анатолий Климов сообщил, что в посёлках Пролетарский и Ракитное эвакуация не объявлялась, транспорт работает в обычном режиме.

«В случае необходимости, вы можете обратиться в администрацию соответствующего населённого пункта», — ответил Климов.

Вот только жители говорят, что на автовокзале Белгорода утверждают обратное.

Из Краснояружского района продолжают вывозить людей. Сейчас их привезли в пункт распределения в посёлке Ракитное, а оттуда будут отправлять в пункты временного размещения по всей области.

Ранее Анатолий Климов сообщил, что жители села Боброво, вплотную прилегающего к Беловскому району, откуда сейчас эвакуируют местное население, приняли решение уехать самостоятельно.

Гладков показал кадры вывоза людей из Краснояружского района
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