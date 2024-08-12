«Поможет в период КТО»: белгородское правительство — о том, зачем нужна эвакуация

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:06
Жителей Краснояружского района Белгородской области решено эвакуировать. Причина — активность ВСУ именно на этом участке госграницы.
Как уточнили в региональном правительстве, вывоз мирных жителей поможет силовикам и военным во время их работы в период действия режима контртеррористической операции (КТО).
Об эвакуации краснояружцев стало известно утром 12 августа. По информации губернатора, на местах должны работать чиновники, чтобы организованно провести работу.
МЧС ранее предупредило об эвакуации следующим сообщением:
«Внимание! Срочное сообщение для жителей Краснояружского района: наблюдается активность формирований врага на границе муниципального района. Всем срочно покинуть свои дома. Места для эвакуации определены».