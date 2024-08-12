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Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

В правительстве прокомментировали эвакуацию из Краснояружского района

«Поможет в период КТО»: белгородское правительство — о том, зачем нужна эвакуация

12 августа 2024, 06:02
Фото: Изображение Midjourney

В правительстве прокомментировали эвакуацию из Краснояружского района

Утром 12 августа стало известно, что начинается перемещение жителей Краснояружского района в безопасные места. Как заявили в правительстве региона, это поможет силовикам и военным в период проведения КТО.

Жителей Краснояружского района Белгородской области решено эвакуировать. Причина — активность ВСУ именно на этом участке госграницы.

Как уточнили в региональном правительстве, вывоз мирных жителей поможет силовикам и военным во время их работы в период действия режима контртеррористической операции (КТО).

Об эвакуации краснояружцев стало известно утром 12 августа. По информации губернатора, на местах должны работать чиновники, чтобы организованно провести работу.

МЧС ранее предупредило об эвакуации следующим сообщением:

«Внимание! Срочное сообщение для жителей Краснояружского района: наблюдается активность формирований врага на границе муниципального района. Всем срочно покинуть свои дома. Места для эвакуации определены».

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Эвакуация#Краснояружский район#Белгород#Приграничье#Атака ВСУ в Краснояружском районе
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