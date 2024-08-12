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Краснояружцев призвали срочно покинуть дома из-за атаки ВСУ на границе

Краснояружцев призвали срочно покинуть дома из-за атаки ВСУ на границе

12 августа 2024, 04:58
Фото: Изображение Midjourney
Жители Белгородской области получают РСЧС с просьбой уехать в безопасное место из Краснояружского района.

Срочное сообщение РСЧС получили жители Белгородской области. В нём указывается на то, что в приграничье Краснояружского района наблюдается активность украинских военных формирований.

Также в сообщении опубликован призыв срочно покинуть свои дома. Места для эвакуации определены.

Ранее о перемещении людей в безопасные места сообщил Вячеслав Гладков, который сам выехал на место. Вывоз будет организованным, места для временного размещения людей есть.

Из-за активности ВСУ на границе вывозят людей из Краснояружского района
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#Евгений Грицков#Происшествия#Эвакуация#Краснояружский район#Обстрел#ВСУ#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Атака ВСУ в Краснояружском районе
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