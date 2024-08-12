Краснояружцев призвали срочно покинуть дома из-за атаки ВСУ на границе

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Срочное сообщение РСЧС получили жители Белгородской области. В нём указывается на то, что в приграничье Краснояружского района наблюдается активность украинских военных формирований.
Также в сообщении опубликован призыв срочно покинуть свои дома. Места для эвакуации определены.
Ранее о перемещении людей в безопасные места сообщил Вячеслав Гладков, который сам выехал на место. Вывоз будет организованным, места для временного размещения людей есть.