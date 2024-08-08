«Узнала, что сестру убили, когда муж уехал в Суджу»: куряне — о страшных событиях

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
ВСУ убили беременную 24-летнюю девушку Нину в Курской области. История прогремела накануне в федеральных СМИ.
Произошло это в то время, когда семья пыталась эвакуироваться. Первым в машине ехал глава семейства, сразу за ним — жена, её мама и малолетний сын супругов. По словам мужчины, когда они подъезжали к трассе Куриловка — Гончаровка, авто атаковал солдат ВСУ.
Сначала он изрешетил пулями первую машину, но они чудом не попали в мужчину. После боец открыл огонь по второй машине. Девушку ранило, она скончалась. В момент смерти 24-летняя курянка была беременна. Пострадал и их общий ребёнок. Сейчас он находится в больнице вместе с бабушкой, врачи оценивают его состояние как стабильное.
Валерия, сестра погибшей, рассказала в интервью «Курским известиям», что узнала о гибели родственницы в момент, когда её муж уехал за ребёнком в Суджу.
«Видели репортаж про 24-летнюю Нину, которую застрелили, когда с семьей уезжала из Суджи? Это моя сестра. О том, что она погибла, я узнала в ту минуту, когда мой муж уехал за ребёнком в Суджу, это очень страшно. Мама Нины лежит сейчас в детской больнице вместе с внуком, она в таком состоянии… Её держит на этом свете только то, что она с внуком. Нина действительно была беременна, когда её убили, — рассказывает сестра погибшей.
Сейчас Валерия вместе с супругом помогает жителям Суджи эвакуироваться. За сегодняшнюю ночь семья вывезла четверых взрослых и пятеро детей.
Муж Нины организовал сбор средств на похороны.