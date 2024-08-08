«Узнала, что сестру убили, когда муж уехал в Суджу»: куряне — о страшных событиях

«Видели репортаж про 24-летнюю Нину, которую застрелили, когда с семьей уезжала из Суджи? Это моя сестра. О том, что она погибла, я узнала в ту минуту, когда мой муж уехал за ребёнком в Суджу, это очень страшно. Мама Нины лежит сейчас в детской больнице вместе с внуком, она в таком состоянии… Её держит на этом свете только то, что она с внуком. Нина действительно была беременна, когда её убили, — рассказывает сестра погибшей.