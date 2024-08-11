bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Вячеслав Гладков рассказал о тревожной ночи для жителей Краснояружского района

Вячеслав Гладков рассказал о тревожной ночи для жителей Краснояружского района

11 августа 2024, 04:31
Фото: Изображение Midjourney
В медиа распространили информацию о боях у приграничной Колотиловке и попытках захода ВСУ на территорию Белгородской области. Необходимости в эвакуации не было, заверил губернатор.
Сюжет
СВО

После тревожных сообщений о прорыве украинских военных формирований вглубь Беловского района Курской области и о боях в районе КПП «Колотиловка» в Краснояружском районе часть жителей белгородских приграничных населённых пунктов решили покинуть свои дома.

Эта информация не подтвердилась, необходимости в проведении эвакуации в Краснояружском районе не было.

Власти региона контактируют с Минобороны и в случае возникновения опасности организуют выезд людей, заверил глава региона.

За прошедшие сутки Белгородскую область обстреляли 39 раз и атаковали 46 беспилотниками. В Шебекино во время обстрелов ранения получили пять человек. Было проникновение украинской ДРГ в село Пороз в Грайворонском округе. Боевики записали видео у местного ДК и какое-то время насильственно удерживали двоих жителей села. Позже они вернулись к своим семьям.

Читайте также:
Дрон ВСУ атаковал машину, ехавшую перед автомобилем Гладкова в Белгородской областиБелгородская область снова под обстрелом: есть последствия в ШебекиноОбъявят ли мобилизацию из-за атаки ВСУ на Курскую область? Ответили в Госдуме
#Евгений Грицков#Происшествия#Колотиловка#Краснояружский район#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы
Подпишитесь
ВСУ несколькими беспилотниками атаковали Шебекино: ранена женщина, произошёл пожар
Сегодня, 06:17
ВСУ насильно удерживали двоих жителей белгородского приграничья
Вчера, 19:19
Гладков рассказал, при каких условиях отменят режим КТО в Белгородской области
Вчера, 04:38
Призвали к эвакуации, ситуация напряжённая: что происходит в Курской области?
Сегодня, 07:15
Не только Белгород и Курск: регионы Черноземья ночью пережили массированную атаку
Сегодня, 06:03