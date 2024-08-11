Вячеслав Гладков рассказал о тревожной ночи для жителей Краснояружского района

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
После тревожных сообщений о прорыве украинских военных формирований вглубь Беловского района Курской области и о боях в районе КПП «Колотиловка» в Краснояружском районе часть жителей белгородских приграничных населённых пунктов решили покинуть свои дома.
Эта информация не подтвердилась, необходимости в проведении эвакуации в Краснояружском районе не было.
Власти региона контактируют с Минобороны и в случае возникновения опасности организуют выезд людей, заверил глава региона.
За прошедшие сутки Белгородскую область обстреляли 39 раз и атаковали 46 беспилотниками. В Шебекино во время обстрелов ранения получили пять человек. Было проникновение украинской ДРГ в село Пороз в Грайворонском округе. Боевики записали видео у местного ДК и какое-то время насильственно удерживали двоих жителей села. Позже они вернулись к своим семьям.