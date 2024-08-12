bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

Из-за активности ВСУ на границе вывозят людей из Краснояружского района

Из-за активности ВСУ на границе вывозят людей из Краснояружского района

12 августа 2024, 04:37
Фото: Изображение Midjourney
Вывоз будет организованным. Вооружённые сил России пытаются стабилизировать ситуацию на границе, сообщил Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков рассказал об активности украинских вооружённых формирований на границе Белгородской области в Краснояружском районе. Из-за этого людей, живущих там на приграничных территориях, их переместят в более безопасные места.

«Процесс согласования и вывоза людей сейчас идёт на местах, транспорт мы уже направили. Всё, я уверен, пройдёт организованно. Самое главное, чтобы спокойно, без паники, под руководством ответственных лиц. Выезжаю на место», — сообщил глава региона.

На прошлой неделе ВСУ практически уничтожили пропускной пункт в Колотиловке Краснояружского района, через который проводился обмен пленными. Украинская ДРГ проникала в село Пороз Грайворонского округа и насильно удерживали двух местных жителей.

Идут бои в Курской области, куда большая группировка ВСУ проникла в начале прошлой недели.

Была эвакуация? Белгородцы, соседствующие с Курской областью, просят ответить
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 100 мирных жителей пострадали от вторжения ВСУ в Курскую область — Минздрав«Я — Курский!»: губернатор Курской области выложил обновлённый вариант хита SHAMAN'аЧисло пострадавших при обстреле Шебекино выросло до четырёх человек
#Евгений Грицков#Происшествия#Эвакуация#Краснояружский район#Обстрел#ВСУ#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы#Атака ВСУ в Краснояружском районе
Подпишитесь
Пять лет в колонии строгого режима: суд вынес решение по делу Полежаева
Сегодня, 08:25
Гладков показал кадры вывоза людей из Краснояружского района
Сегодня, 08:26
Полежаев подписал контракт с Минобороны: в суде прозвучало последнее слово
Сегодня, 07:57
Семеро мирных жителей ранено в Белгородской области за день из-за атак ВСУ
Сегодня, 07:21
Эвакуацию объявили в одном из районов Белгородской области: что известно
Сегодня, 06:57
Была эвакуация? Белгородцы, соседствующие с Курской областью, просят ответить
Вчера, 13:48