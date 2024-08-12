Из-за активности ВСУ на границе вывозят людей из Краснояружского района

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Вячеслав Гладков рассказал об активности украинских вооружённых формирований на границе Белгородской области в Краснояружском районе. Из-за этого людей, живущих там на приграничных территориях, их переместят в более безопасные места.
«Процесс согласования и вывоза людей сейчас идёт на местах, транспорт мы уже направили. Всё, я уверен, пройдёт организованно. Самое главное, чтобы спокойно, без паники, под руководством ответственных лиц. Выезжаю на место», — сообщил глава региона.
На прошлой неделе ВСУ практически уничтожили пропускной пункт в Колотиловке Краснояружского района, через который проводился обмен пленными. Украинская ДРГ проникала в село Пороз Грайворонского округа и насильно удерживали двух местных жителей.
Идут бои в Курской области, куда большая группировка ВСУ проникла в начале прошлой недели.