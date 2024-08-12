Из-за активности ВСУ на границе вывозят людей из Краснояружского района

«Процесс согласования и вывоза людей сейчас идёт на местах, транспорт мы уже направили. Всё, я уверен, пройдёт организованно. Самое главное, чтобы спокойно, без паники, под руководством ответственных лиц. Выезжаю на место», — сообщил глава региона.