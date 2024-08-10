В белгородское село Пороз закроют въезд в рамках ограничений КТО

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Вячеслав Гладков встретился с вице-руководителем Грайворонского горокруга Анатолием Бляшенко и главой села Валентиной Кореневой по поводу обстановки в населённом пункте Пороз. Тут остаются ещё около десяти человек.
Губернатор рассказал, что силовые структуры разберутся с ситуацией в селе.
«Поступает противоречивая информация: с одной стороны, мы все видели ролик, который снят на фоне сельского Дома культуры, с другой стороны, жители, которые только что выехали, говорят, что противника не видели и стрельбы не слышали», — написал Гладков.
В рамках ограничений режима КТО в село Пороз закроют въезд.
В другом населённом пункте с тяжёлой ситуацией Гладков тоже побывал. Если обстановка в Дунайке будет хуже, то оттуда эвакуируют жителей, пока из села будут вывозить только детей.