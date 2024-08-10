bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

В белгородское село Пороз закроют въезд в рамках ограничений КТО

В белгородское село Пороз закроют въезд в рамках ограничений КТО

10 августа 2024, 11:38
Фото: Изображение Midjourney
Губернатор посетил село Пороз, в котором осталось десять жителей. Въезд в населённый пункт закроют.
Сюжет
Дети

Вячеслав Гладков встретился с вице-руководителем Грайворонского горокруга Анатолием Бляшенко и главой села Валентиной Кореневой по поводу обстановки в населённом пункте Пороз. Тут остаются ещё около десяти человек.

Губернатор рассказал, что силовые структуры разберутся с ситуацией в селе.

«Поступает противоречивая информация: с одной стороны, мы все видели ролик, который снят на фоне сельского Дома культуры, с другой стороны, жители, которые только что выехали, говорят, что противника не видели и стрельбы не слышали», — написал Гладков.

В рамках ограничений режима КТО в село Пороз закроют въезд.

В другом населённом пункте с тяжёлой ситуацией Гладков тоже побывал. Если обстановка в Дунайке будет хуже, то оттуда эвакуируют жителей, пока из села будут вывозить только детей.

Гладков рассказал, при каких условиях отменят режим КТО в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области обнаружили семь новых случаев бешенства. Кто чаще болеет?Режим КТО вновь ввели в Белгородской области. Что это значит для мирных жителей?В Белгороде вновь ищут того, кто подготовит проект капремонта моста на Ватутина
#Алёна Мальцева#Стрельба#Дети#Губернатор#Эвакуация#Дом культуры#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Силовые структуры#СВО#Пороз
Подпишитесь
Гладков рассказал, при каких условиях отменят режим КТО в Белгородской области
Сегодня, 04:38
Два человека погибло и два пострадало в ДТП под Белгородом с молодым водителем
Сегодня, 07:40
В Белгородской области скончался мужчина, которого избил сын из-за конфликта
Сегодня, 06:56
Белгородцы требуют разъяснить, чего ждать в приграничье после событий под Курском
Вчера, 07:17
Срочно. Из-за угрозы диверсий и терактов в Белгородской области вновь вводится особый режим
Вчера, 21:57