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Эвакуация в белгородском приграничье не требуется, но поездов до Москвы станет больше

Эвакуация в белгородском приграничье не требуется, но поездов до Москвы станет больше

11 августа 2024, 15:35
Фото: 1MI
Жители двух граничащих с Курской областью районов интересуются, проводится ли эвакуация на фоне тревожных слухов о новых попытках прорыва ВСУ. Тем временем из Белгорода в Москву запустили дополнительные поезда. Шебекино же вновь переживает бесконечные обстрелы: людям предложили уехать в Белгород.

Тревожно, но эвакуация пока не требуется

Жители двух граничащих с Курской областью районов особенно переживают из-за событий в соседнем регионе. Речь идёт о Краснояружском и Ракитянском районах. Оба граничат с Беловским районом Курской области, куда ВСУ пытались прорваться.

Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, большинство жителей Красной Яруги и близлежащих сёл приняли «самостоятельное решение временно выехать ночью». При этом речи об эвакуации пока не идёт.

Вместе с тем в Краснояружском районе минувшей ночью также проводили инженерные работы по защите границ.

Однако переживают не только краснояружцы, но и ракитянцы. Белгородцы интересуются: правда ли проводилась принудительная эвакуация из села Бобравы?

Глава Ракитянского района Анатолий Климов тоже ответил, что речи об эвакуации не идёт. Просто «большое количество жителей села Бобрава, сёл Борисполье и Новоленинское приняли самостоятельное решение покинуть временно свои дома».

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У белгородцев и курян появилось больше шансов уехать в Москву

На фоне неспокойной оперативной обстановки в соседнем регионе Федеральная пассажирская компания добавила ж/д рейсов в расписание из Белгорода в Москву.

Так, добавлен поезд № 220 Белгород — Москва. Он ежедневно будет в расписании с 12 по 16 августа. Кроме того, до конца августа «Ласточка» № 742 по тому же маршруту будет курсировать 10-вагонным составом вместо пятивагонного.

Цены на билеты будут фиксированными. Добавим, что оба поезда проезжают через Курск.

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Шебекинцев из-за обстрелов зовут в Белгород

Шебекино в последнее время практически ежедневно фигурирует в сводках обстрелов. В городе на фоне прилётов и атак беспилотников есть разрушения в домах, коммерческих объектах, горят машины. Самое страшное — почти каждый день в городе есть раненые, а иногда и погибшие.

Только за сегодняшний день с утра уже пострадали несколько человек. После атак БПЛА пожар и задымление произошли в двух многоквартирных домах, а пожарную машину, приехавшую на вызов, атаковали дроном-камикадзе. Прилёты ближе к вечеру были и в частных домах.

На фоне тревожной обстановки жителям Шебекино предложили переехать в Белгород — в пункты временного размещения. Также стало известно, что, пока усиленные обстрелы продолжаются, в городе сбавят темпы восстановления жильё. Главная задача перед строителями сейчас — закрыть тепловой контур и отремонтировать крыши.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Курская область#Шебекино#Ракитянский район#Новости Белгорода#Эвакуация#Поезда#Краснояружский район#Белгород#Обстрел#Приграничье#СВО#Пвр#Обстрелы
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