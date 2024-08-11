Эвакуация в белгородском приграничье не требуется, но поездов до Москвы станет больше

Шебекино в последнее время практически ежедневно фигурирует в сводках обстрелов. В городе на фоне прилётов и атак беспилотников есть разрушения в домах, коммерческих объектах, горят машины. Самое страшное — почти каждый день в городе есть раненые, а иногда и погибшие.