Эвакуация в белгородском приграничье не требуется, но поездов до Москвы станет больше

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Жители двух граничащих с Курской областью районов особенно переживают из-за событий в соседнем регионе. Речь идёт о Краснояружском и Ракитянском районах. Оба граничат с Беловским районом Курской области, куда ВСУ пытались прорваться.
Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, большинство жителей Красной Яруги и близлежащих сёл приняли «самостоятельное решение временно выехать ночью». При этом речи об эвакуации пока не идёт.
Вместе с тем в Краснояружском районе минувшей ночью также проводили инженерные работы по защите границ.
Однако переживают не только краснояружцы, но и ракитянцы. Белгородцы интересуются: правда ли проводилась принудительная эвакуация из села Бобравы?
Глава Ракитянского района Анатолий Климов тоже ответил, что речи об эвакуации не идёт. Просто «большое количество жителей села Бобрава, сёл Борисполье и Новоленинское приняли самостоятельное решение покинуть временно свои дома».
На фоне неспокойной оперативной обстановки в соседнем регионе Федеральная пассажирская компания добавила ж/д рейсов в расписание из Белгорода в Москву.
Так, добавлен поезд № 220 Белгород — Москва. Он ежедневно будет в расписании с 12 по 16 августа. Кроме того, до конца августа «Ласточка» № 742 по тому же маршруту будет курсировать 10-вагонным составом вместо пятивагонного.
Цены на билеты будут фиксированными. Добавим, что оба поезда проезжают через Курск.
Шебекино в последнее время практически ежедневно фигурирует в сводках обстрелов. В городе на фоне прилётов и атак беспилотников есть разрушения в домах, коммерческих объектах, горят машины. Самое страшное — почти каждый день в городе есть раненые, а иногда и погибшие.
Только за сегодняшний день с утра уже пострадали несколько человек. После атак БПЛА пожар и задымление произошли в двух многоквартирных домах, а пожарную машину, приехавшую на вызов, атаковали дроном-камикадзе. Прилёты ближе к вечеру были и в частных домах.
На фоне тревожной обстановки жителям Шебекино предложили переехать в Белгород — в пункты временного размещения. Также стало известно, что, пока усиленные обстрелы продолжаются, в городе сбавят темпы восстановления жильё. Главная задача перед строителями сейчас — закрыть тепловой контур и отремонтировать крыши.