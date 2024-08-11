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Published Сегодня, 06:17

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Updated Сегодня, 06:19

Последствия атаки БПЛА в Шебекино

ВСУ несколькими беспилотниками атаковали Шебекино: ранена женщина, произошёл пожар

11 августа 2024, 06:17
Фото: «ШО Шебекино»
Последствия атаки БПЛА в Шебекино

Женщина пострадала после атаки БПЛА в Шебекино

Под ударом оказались два многоквартирных дома, пострадала мирная жительница. Кроме того, ВСУ атаковали Новую Таволжанку, там тоже есть разрушения.

Город Шебекино вновь подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате одного из ударов пострадала мирная жительница. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения кисти и ног.

Под ударом в городе оказались два многоквартирных дома. Один из них ВСУ атаковали тремя дронами. В итоге загорелись часть кровли и квартира. Ещё один беспилотник атаковал другой МКД — там произошло задымление.

Кроме того, атаке подверглась Новая Таволжанка. Там дрон-камикадзе атаковал квартиру в МКД — выбито остекление и повреждён фасад. Ещё один беспилотник ударил по частному дому — выбиты окна и повреждена кровля. Осколками посекло «Газель».

Добавим, что ночь в Белгородской области тоже выдалась напряжённой. Известно об атаках на два населённых пункта, тревожные сообщения поступали и из Краснояружского района, но информация не подтвердилась.

Неспокойно было и в Курске: город пережил ракетный удар. Есть пострадавшие и разрушения.

Последствия атаки БПЛА в ШебекиноПоследствия атаки БПЛА в Шебекино
Последствия атаки БПЛА в ШебекиноПоследствия атаки БПЛА в Шебекино
Последствия атаки БПЛА в Новой ТаволжанкеПоследствия атаки БПЛА в Новой Таволжанке
Последствия атаки БПЛА в Новой ТаволжанкеПоследствия атаки БПЛА в Новой Таволжанке
Последствия атаки БПЛА в Шебекино
Фото: «Просто Михаил»
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