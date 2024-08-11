ВСУ несколькими беспилотниками атаковали Шебекино: ранена женщина, произошёл пожар

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Город Шебекино вновь подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате одного из ударов пострадала мирная жительница. Женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения кисти и ног.
Под ударом в городе оказались два многоквартирных дома. Один из них ВСУ атаковали тремя дронами. В итоге загорелись часть кровли и квартира. Ещё один беспилотник атаковал другой МКД — там произошло задымление.
Кроме того, атаке подверглась Новая Таволжанка. Там дрон-камикадзе атаковал квартиру в МКД — выбито остекление и повреждён фасад. Ещё один беспилотник ударил по частному дому — выбиты окна и повреждена кровля. Осколками посекло «Газель».
Добавим, что ночь в Белгородской области тоже выдалась напряжённой. Известно об атаках на два населённых пункта, тревожные сообщения поступали и из Краснояружского района, но информация не подтвердилась.
Неспокойно было и в Курске: город пережил ракетный удар. Есть пострадавшие и разрушения.