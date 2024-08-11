Из Белгорода в Москву запустят больше поездов из-за тревожных событий в Курске

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Назначены дополнительные поезда Белгород — Москва. Оба проходят через Курск.
Поезд № 220 Белгород — Москва будет в расписании с 12 по 16 августа ежедневно. Из Белгорода он отправляется в 01:36, в столицу приедет в 16:43.
«Ласточка» № 742 отправится 11 августа из Москвы и 12 августа из Белгорода. При этом поезд до конца августа будет курсировать 10-вагонным составом вместо пятивагонного.
В Федеральной пассажирской компании заверили, что цены на билеты останутся фиксированными.
С 6 августа в Курской области, когда появилась первая информация о попытках ВСУ прорваться в регион, сохраняется неспокойная обстановка. «Аргументам и фактам» 9 августа в пресс-службе РЖД сообщили, что поезда в сторону Белгорода через Курск продолжают ездить в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию, изменений на маршрутах нет.
Также стало известно, что в прежнем режиме ездит поезд №474/473 «Смоленск — Симферополь» с группой беспересадочных вагонов из Белгорода.