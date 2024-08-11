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ФПК назначила дополнительные поезда Белгород — Москва

Из Белгорода в Москву запустят больше поездов из-за тревожных событий в Курске

11 августа 2024, 09:45
Фото: 1MI

ФПК назначила дополнительные поезда Белгород — Москва

Речь идёт о поездах № 220 и № 742. Оба проходят через Курск. В Федеральной пассажирской компании заверили, что цены на билеты фиксированные.

Назначены дополнительные поезда Белгород — Москва. Оба проходят через Курск.

Поезд № 220 Белгород — Москва будет в расписании с 12 по 16 августа ежедневно. Из Белгорода он отправляется в 01:36, в столицу приедет в 16:43.

«Ласточка» № 742 отправится 11 августа из Москвы и 12 августа из Белгорода. При этом поезд до конца августа будет курсировать 10-вагонным составом вместо пятивагонного.

В Федеральной пассажирской компании заверили, что цены на билеты останутся фиксированными.

С 6 августа в Курской области, когда появилась первая информация о попытках ВСУ прорваться в регион, сохраняется неспокойная обстановка. «Аргументам и фактам» 9 августа в пресс-службе РЖД сообщили, что поезда в сторону Белгорода через Курск продолжают ездить в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию, изменений на маршрутах нет.

Также стало известно, что в прежнем режиме ездит поезд №474/473 «Смоленск — Симферополь» с группой беспересадочных вагонов из Белгорода.

Изменится ли движение поезда с вагонами до Белгорода в Крым из-за ситуации в Курске?
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#Инна Рогова#Общество#Москва#Дополнительные поезда#Новости Белгорода#Курск#Черноземье#Поезда#Фпк#Белгород
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