Из Белгорода в Москву запустят больше поездов из-за тревожных событий в Курске

С 6 августа в Курской области, когда появилась первая информация о попытках ВСУ прорваться в регион, сохраняется неспокойная обстановка. «Аргументам и фактам» 9 августа в пресс-службе РЖД сообщили, что поезда в сторону Белгорода через Курск продолжают ездить в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию, изменений на маршрутах нет.