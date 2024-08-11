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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Последствия обстрела Шебекино

ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области: ранен мирный житель

11 августа 2024, 13:27
Фото: «ШО Шебекино»
Последствия обстрела Шебекино

Мужчина ранен в Шебекино при повторной атаке ВСУ

Пострадавший получил осколочные ранения. Разрушения в результате атак есть не только в Шебекино, но и в грайворонской Дроновке и валуйских Борках.
Сюжет
Обстрел

Мужчина пострадал в Шебекино при повторной атаке ВСУ. Мирный житель получил осколочные ранения ноги и предплечья.

После атаки в Шебекино повреждено остекление в многоквартирном доме и коммерческом объекте. Осколками посекло машину.

Ещё два населённых пункта ВСУ атаковали дронами. В грайворонской Дроновке пострадали частный дом и машина. В валуйских Борках частный дом повреждён из-за того, что рядом с ним взорвался FPV-дрон.

Напомним, что при утренней атаке в Шебекино пострадала женщина. Кроме того, пожарную машину атаковали дроном.

Жителям города предложили на время переехать в ПВР в Белгород. Кроме того, в городе сбавят темпы восстановления жилья из-за усилившихся обстрелов.

Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
Фото: «Просто Михаил»
Число пострадавших при обстреле Шебекино выросло до четырёх человек
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