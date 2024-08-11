ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области: ранен мирный житель

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Мужчина пострадал в Шебекино при повторной атаке ВСУ. Мирный житель получил осколочные ранения ноги и предплечья.
После атаки в Шебекино повреждено остекление в многоквартирном доме и коммерческом объекте. Осколками посекло машину.
Ещё два населённых пункта ВСУ атаковали дронами. В грайворонской Дроновке пострадали частный дом и машина. В валуйских Борках частный дом повреждён из-за того, что рядом с ним взорвался FPV-дрон.
Напомним, что при утренней атаке в Шебекино пострадала женщина. Кроме того, пожарную машину атаковали дроном.
Жителям города предложили на время переехать в ПВР в Белгород. Кроме того, в городе сбавят темпы восстановления жилья из-за усилившихся обстрелов.