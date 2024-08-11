Пока спасатели помогали после атаки БПЛА в Шебекино, дрон ВСУ ударил по их машине

Добавим, что это уже вторая атака на пожарную машину за выходные. Утром 10 августа в Белгородском районе спасатели тушили автомобиль из-за попадания взрывоопасного предмета. Когда сотрудники МЧС собирались возвращаться, дрон-камикадзе атаковал пожарную машину. Спасатели успели укрыться, пострадавших нет.