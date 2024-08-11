Пока спасатели помогали после атаки БПЛА в Шебекино, дрон ВСУ ударил по их машине

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
ВСУ ударили дроном-камикадзе по пожарной машине в Шебекино. Спасатели в это время помогали разбираться с последствиями утренней атаки украинских БПЛА на город.
Сообщается, что среди сотрудников МЧС пострадавших нет.
Добавим, что это уже вторая атака на пожарную машину за выходные. Утром 10 августа в Белгородском районе спасатели тушили автомобиль из-за попадания взрывоопасного предмета. Когда сотрудники МЧС собирались возвращаться, дрон-камикадзе атаковал пожарную машину. Спасатели успели укрыться, пострадавших нет.
Напомним, что утром город Шебекино вновь подвергся атаке дронов ВСУ. Повреждены два многоквартирных дома: в одном после удара произошёл пожар, по второму сообщалось лишь о задымлении. В городе пострадала мирная жительница.
Кроме того, атаке подверглась Новая Таволжанка. Последствия есть в многоквартирном и частном домах, повреждена «Газель».