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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 08:40

Последствия атаки дрона на пожарную машину в Шебекино

Пока спасатели помогали после атаки БПЛА в Шебекино, дрон ВСУ ударил по их машине

11 августа 2024, 08:38
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Последствия атаки дрона на пожарную машину в Шебекино

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал пожарное авто в Шебекино

Происшествие случилось утром 11 августа. Спасатели приехали на вызов после того, как город вновь подвергся атаке беспилотников. В итоге от дрона пострадала пожарная машина, сообщили в пресс-службе МЧС.
Сюжет
МЧС

ВСУ ударили дроном-камикадзе по пожарной машине в Шебекино. Спасатели в это время помогали разбираться с последствиями утренней атаки украинских БПЛА на город.

Сообщается, что среди сотрудников МЧС пострадавших нет.

Добавим, что это уже вторая атака на пожарную машину за выходные. Утром 10 августа в Белгородском районе спасатели тушили автомобиль из-за попадания взрывоопасного предмета. Когда сотрудники МЧС собирались возвращаться, дрон-камикадзе атаковал пожарную машину. Спасатели успели укрыться, пострадавших нет.

Напомним, что утром город Шебекино вновь подвергся атаке дронов ВСУ. Повреждены два многоквартирных дома: в одном после удара произошёл пожар, по второму сообщалось лишь о задымлении. В городе пострадала мирная жительница.

Кроме того, атаке подверглась Новая Таволжанка. Последствия есть в многоквартирном и частном домах, повреждена «Газель».

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Шебекино#Пожарная машина#Белгород#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Дроны
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