bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Врио губернатора Смирнов подтвердил заход украинской ДРГ в Беловский район

Был ли прорыв ВСУ на ещё одном участке в Курской области? Отвечает врио губернатора

11 августа 2024, 08:17
Фото: 1MI

Врио губернатора Смирнов подтвердил заход украинской ДРГ в Беловский район

Сообщается, что ситуацию на данный момент удалось стабилизировать. Сейчас боевых столкновений в Беловском и Обоянском районах Курской области нет, утверждает врио губернатора. Также стало известно, что в больницах остаются 69 пострадавших при обстрелах.

Вечером 10 августа в Сети появилась информация о том, что ВСУ пытаются прорваться на ещё одном участке в Курской области — в Беловском районе. На фоне этих слухов власти призвали ускорить эвакуацию в муниципалитете.

11 августа врио губернатора соседнего региона Алексей Смирнов сообщил, что заход украинской ДРГ в Беловский район действительно был, однако «нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать».

Смирнов добавил, что сейчас в Беловском и Обоянском районах боевых столкновений нет. Однако желающие покинуть территории могут это сделать, связавшись с руководителями администраций.

Кроме того, стало известно, что в больницах остаются 69 человек, пострадавших при массированных атаках ВСУ на Курскую область в последние дни. Среди общего числа раненых восемь — дети. 17 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее ситуацию прокомментировал глава Беловского района. По его словам, ситуация на некоторых участках оставалась непонятной.

Добавим, что на фоне тревожных новостей из Курской области немало переживаний возникло у жителей Краснояружского района.

Призвали к эвакуации, ситуация напряжённая: что происходит в Курской области?
Узнать подробнее
Читайте также:
Не только Белгород и Курск: регионы Черноземья ночью пережили массированную атакуЖители Курской области, покинувшие свои дома, не будут платить за ЖКХБолее 76 тысяч человек эвакуировали из опасного приграничья в Курской области
#Инна Рогова#Происшествия#Курская область#Черноземье#Приграничье#СВО#ДРГ#Атака ВСУ#Украинская ДРГ#Алексей Смирнов#Заход
Подпишитесь
11 раненых, повреждены 30 домов и 17 авто — очередной тревожный день на Белгородчине
Сегодня, 09:04
Из Белгорода в Москву запустят больше поездов из-за тревожных событий в Курске
Сегодня, 09:45
Вячеслав Гладков рассказал о тревожной ночи для жителей Краснояружского района
Сегодня, 04:31
Пока спасатели помогали после атаки БПЛА в Шебекино, дрон ВСУ ударил по их машине
Сегодня, 08:38
Не только Белгород и Курск: регионы Черноземья ночью пережили массированную атаку
Сегодня, 06:03