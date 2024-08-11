Был ли прорыв ВСУ на ещё одном участке в Курской области? Отвечает врио губернатора

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Вечером 10 августа в Сети появилась информация о том, что ВСУ пытаются прорваться на ещё одном участке в Курской области — в Беловском районе. На фоне этих слухов власти призвали ускорить эвакуацию в муниципалитете.
11 августа врио губернатора соседнего региона Алексей Смирнов сообщил, что заход украинской ДРГ в Беловский район действительно был, однако «нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать».
Смирнов добавил, что сейчас в Беловском и Обоянском районах боевых столкновений нет. Однако желающие покинуть территории могут это сделать, связавшись с руководителями администраций.
Кроме того, стало известно, что в больницах остаются 69 человек, пострадавших при массированных атаках ВСУ на Курскую область в последние дни. Среди общего числа раненых восемь — дети. 17 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее ситуацию прокомментировал глава Беловского района. По его словам, ситуация на некоторых участках оставалась непонятной.
Добавим, что на фоне тревожных новостей из Курской области немало переживаний возникло у жителей Краснояружского района.