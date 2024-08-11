Не только Белгород и Курск: регионы Черноземья ночью пережили массированную атаку

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Около полуночи в Курской области объявили ракетную опасность. Спустя время в столице региона, как сообщили очевидцы, раздались мощные взрывы.
По информации врио губернатора Алексея Смирнова, сбитая украинская ракета упала на жилой дом, из-за чего произошёл пожар. Жителей девятиэтажки пришлось эвакуировать.
В результате ЧП пострадали 13 человек. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Погибших нет.
По информации Минобороны РФ, всего минувшей ночью в Курской области сбили 14 беспилотников и четыре тактические ракеты «Точка-У».
Также ночью стало известно, что врио губернатора поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации.
Тяжёлая ночью выдалась и в Белгородской области. На всей территории региона объявляли ракетную опасность.
В Малиновке Белгородского района после сброса взрывных устройств с БПЛА в частном доме выбиты окна и посечён забор, повреждены три авто. В борисовской Берёзовке дрон-камикадзе атаковал двухквартирный дом — вспыхнула крыша.
По информации Минобороны РФ, всего в Белгородской области ночью сбито три беспилотника.
Также в течение минувших вечера и ночи в Сети сообщалось о попытках ВСУ зайти в Белгородскую область на участке в Краснояружском районе. Официального подтверждения этой информации не было.
После полуночи опасность атаки беспилотников объявили в другом соседнем регионе — в Воронежской области. Как сообщил губернатор Александр Гусев, всего ПВО уничтожила более 15 беспилотников. В Минобороны уточняют, что их было 16.
После атак около 100 жителей Воронежа временно остались без света. Также в городе повреждены частные дома, административное здание, объекты инфраструктуры, транспорт.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Ещё два региона в ЦФО подверглись атакам беспилотников. Один дрон уничтожили в Брянской области. По информации губернатора Александра Богомаза, обошлось без последствий.
Один БПЛА сбили в Орловской области. Информации о последствиях не поступало.