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Минобороны прокомментировало обстановку в Курской области

«Пресечены попытки прорыва»: Минобороны — об обстановке в Курской области

11 августа 2024, 11:42
Фото: 1MI

Минобороны прокомментировало обстановку в Курской области

Военное ведомство подтвердило, что были попытки ВСУ прорваться на других участках в Курской области, в том числе в Беловском районе. Также Минобороны озвучило статистику потерь противника.

ВСУ пытались прорваться в Беловский район Курской области. Информация об этом появилась накануне вечером. Днём 11 августа её подтвердило Минобороны РФ и добавило, что попытка пресечена. По информации военного ведомства, в районах Озерков и Ивановского уничтожена техника противника.

Кроме того, ВСУ мобильными группами пытались прорваться на бронетехнике в районах н. п. Толпино, Журавли, Общий Колодезь в Короневском районе. Эта попытка тоже пресечена.

Потери в технике и личном составе ВСУ также понесли в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков. Также продолжается уничтожение резервов в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники. Среди уничтоженной техники — семь танков, три бронетранспортёра Stryker, 28 боевых бронированных машин, самоходная установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», три пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot.

Помимо этого, ПВО сбила в Курской области четыре ракеты «Точка-У» и 14 беспилотников.

Напомним, что обломки одной из ракет упали ночью на многоквартирный дом в Курске. Жителей девятиэтажного МКД пришлось эвакуировать. По последним данным, пострадали 15 человек, детей среди них нет. ТАСС со ссылкой на мэра Курска пишет, что повреждено более 20 машин.

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#Инна Рогова#Курская область#Техника#Черноземье#Сводка#Минобороны#Потери#Прорыв#Приграничье#СВО
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