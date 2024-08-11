«Пресечены попытки прорыва»: Минобороны — об обстановке в Курской области

Напомним, что обломки одной из ракет упали ночью на многоквартирный дом в Курске. Жителей девятиэтажного МКД пришлось эвакуировать. По последним данным, пострадали 15 человек, детей среди них нет. ТАСС со ссылкой на мэра Курска пишет, что повреждено более 20 машин.