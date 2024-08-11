«Пресечены попытки прорыва»: Минобороны — об обстановке в Курской области

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
ВСУ пытались прорваться в Беловский район Курской области. Информация об этом появилась накануне вечером. Днём 11 августа её подтвердило Минобороны РФ и добавило, что попытка пресечена. По информации военного ведомства, в районах Озерков и Ивановского уничтожена техника противника.
Кроме того, ВСУ мобильными группами пытались прорваться на бронетехнике в районах н. п. Толпино, Журавли, Общий Колодезь в Короневском районе. Эта попытка тоже пресечена.
Потери в технике и личном составе ВСУ также понесли в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи и Борков. Также продолжается уничтожение резервов в Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили до 230 военнослужащих и 38 единиц бронетехники. Среди уничтоженной техники — семь танков, три бронетранспортёра Stryker, 28 боевых бронированных машин, самоходная установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», три пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot.
Помимо этого, ПВО сбила в Курской области четыре ракеты «Точка-У» и 14 беспилотников.
Напомним, что обломки одной из ракет упали ночью на многоквартирный дом в Курске. Жителей девятиэтажного МКД пришлось эвакуировать. По последним данным, пострадали 15 человек, детей среди них нет. ТАСС со ссылкой на мэра Курска пишет, что повреждено более 20 машин.