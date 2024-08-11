Шебекино вновь под обстрелом ВСУ: в этот раз последствия есть в частных домах

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
ВСУ в очередной раз за день обстреляли Шебекино. В этот раз последствия есть в частных домах.
Прилёт был на территории одного из них. В результате разрушена крыша, повреждены фасад и окна. В двух соседних домах из-за разлетевшихся осколков тоже выбило окна, посечены фасады.
Это не первый атака на Шебекино за сегодняшний день. Утром после прилёта беспилотника в МКД ранена женщина. Также под удар дрона-камикадзе попала пожарная машина.
Днём стало известно, что число раненых увеличилось до четырёх. Спустя время появилась информация о ещё одном раненом мужчине.
Жителей города тем временем призывают на время переехать в ПВР в Белгород.