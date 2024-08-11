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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Последствия обстрела Шебекино

Шебекино вновь под обстрелом ВСУ: в этот раз последствия есть в частных домах

11 августа 2024, 15:02
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела Шебекино

ВСУ вновь обстреляли Шебекино

Разрушения есть в трёх частных домах. Информация о последствиях уточняется.
Сюжет
Обстрел

ВСУ в очередной раз за день обстреляли Шебекино. В этот раз последствия есть в частных домах.

Прилёт был на территории одного из них. В результате разрушена крыша, повреждены фасад и окна. В двух соседних домах из-за разлетевшихся осколков тоже выбило окна, посечены фасады.

Это не первый атака на Шебекино за сегодняшний день. Утром после прилёта беспилотника в МКД ранена женщина. Также под удар дрона-камикадзе попала пожарная машина.

Днём стало известно, что число раненых увеличилось до четырёх. Спустя время появилась информация о ещё одном раненом мужчине.

Жителей города тем временем призывают на время переехать в ПВР в Белгород.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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