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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Последствия обстрела Шебекино

Число пострадавших при обстреле Шебекино выросло до четырёх человек

11 августа 2024, 12:18
Фото: «Просто Михаил»
Последствия обстрела Шебекино

Шебекинцам предложили переехать на время в ПВР в Белгород

С утра в Шебекино вновь неспокойно. Число пострадавших от атак ВСУ уже выросло до четырёх человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На фоне усилившихся обстрелов жителям города предложили на время переехать в ПВР в Белгород, а темпы восстановления жилья решили сбавить.

ВСУ уже ежедневно наносят удары по Шебекино. С утра число пострадавших от утренних атак увеличилось до четырёх. Ранее сообщалось только о женщине, раненной утром после удара беспилотника по многоквартирному дому. Состояние троих из четверых пострадавших оценивают как средней степени тяжести.

На фоне усилившихся атак ВСУ жителям Шебекино предложили переехать в ПВР в Белгород. Для этих целей пообещали предоставить транспорт. При этом людей готовы возить на работу в Шебекино.

Кроме того, из-за участившихся обстрелов в городе сбавят темпы восстановления жилья. Пока перед строителями поставили задачу вовремя закрывать тепловой контур и ремонтировать крыши, чтобы имущество не залило при дожде. К прежнему темпу восстановления жилья вернутся, «как только ситуация улучшится», заверил губернатор.

Пока спасатели помогали после атаки БПЛА в Шебекино, дрон ВСУ ударил по их машине
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