Число пострадавших при обстреле Шебекино выросло до четырёх человек

Шебекинцам предложили переехать на время в ПВР в Белгород

С утра в Шебекино вновь неспокойно. Число пострадавших от атак ВСУ уже выросло до четырёх человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На фоне усилившихся обстрелов жителям города предложили на время переехать в ПВР в Белгород, а темпы восстановления жилья решили сбавить.