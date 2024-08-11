Число пострадавших при обстреле Шебекино выросло до четырёх человек

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
ВСУ уже ежедневно наносят удары по Шебекино. С утра число пострадавших от утренних атак увеличилось до четырёх. Ранее сообщалось только о женщине, раненной утром после удара беспилотника по многоквартирному дому. Состояние троих из четверых пострадавших оценивают как средней степени тяжести.
На фоне усилившихся атак ВСУ жителям Шебекино предложили переехать в ПВР в Белгород. Для этих целей пообещали предоставить транспорт. При этом людей готовы возить на работу в Шебекино.
Кроме того, из-за участившихся обстрелов в городе сбавят темпы восстановления жилья. Пока перед строителями поставили задачу вовремя закрывать тепловой контур и ремонтировать крыши, чтобы имущество не залило при дожде. К прежнему темпу восстановления жилья вернутся, «как только ситуация улучшится», заверил губернатор.