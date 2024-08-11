Была эвакуация? Белгородцы, соседствующие с Курской областью, просят ответить

«Прокомментируйте принудительную эвакуацию села Бобрава: каковы причины?» — интересуются белгородцы. Этот населённый пункт находится в Ракитянском районе, который в свою очередь граничит в том числе с Беловским районом Курской области. Ранее Минобороны подтвердило, что ВСУ пытались прорваться на этом участке в соседнем регионе.