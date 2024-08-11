Была эвакуация? Белгородцы, соседствующие с Курской областью, просят ответить

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
«Прокомментируйте принудительную эвакуацию села Бобрава: каковы причины?» — интересуются белгородцы. Этот населённый пункт находится в Ракитянском районе, который в свою очередь граничит в том числе с Беловским районом Курской области. Ранее Минобороны подтвердило, что ВСУ пытались прорваться на этом участке в соседнем регионе.
Глава Ракитянского района Анатолий Климов ответил, что эвакуации не было. Однако некоторые жители на фоне напряжённой обстановки в соседнем регионе решили на время уехать.
Вчера поступила тревожная информация, и большое количество жителей села Бобрава, сёл Борисполье и Новоленинское приняли самостоятельное решение покинуть временно свои дома. Мы на постоянной связи с представителями МО, и необходимости в эвакуации не было. Однако решение большинства жителей, которое было ими принято, считаю правильным. Уверен, что в случае поступления информации, которая будет угрожать жизни и здоровью граждан, нами будут приняты необходимые меры
Анатолий Климов
Напомним, что неспокойно на фоне происходящих у соседей событий было и в другом районе — Краснояружском. Жителей села Колотиловка ранее призвали уехать из-за участившихся обстрелов.