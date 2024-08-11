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Глава Ракитянского района ответил на вопрос белгородцев об эвакуации

Была эвакуация? Белгородцы, соседствующие с Курской областью, просят ответить

11 августа 2024, 13:48
Фото: 1MI

Глава Ракитянского района ответил на вопрос белгородцев об эвакуации

Не только у жителей Краснояружского района последние дни выдались напряжёнными. Жители Ракитянского района, который граничит в том числе с Курской областью, интересуются: проводилась ли эвакуация населения? Ответ дал глава администрации Анатолий Климов.

«Прокомментируйте принудительную эвакуацию села Бобрава: каковы причины?» — интересуются белгородцы. Этот населённый пункт находится в Ракитянском районе, который в свою очередь граничит в том числе с Беловским районом Курской области. Ранее Минобороны подтвердило, что ВСУ пытались прорваться на этом участке в соседнем регионе.

Глава Ракитянского района Анатолий Климов ответил, что эвакуации не было. Однако некоторые жители на фоне напряжённой обстановки в соседнем регионе решили на время уехать.

Вчера поступила тревожная информация, и большое количество жителей села Бобрава, сёл Борисполье и Новоленинское приняли самостоятельное решение покинуть временно свои дома. Мы на постоянной связи с представителями МО, и необходимости в эвакуации не было. Однако решение большинства жителей, которое было ими принято, считаю правильным. Уверен, что в случае поступления информации, которая будет угрожать жизни и здоровью граждан, нами будут приняты необходимые меры
Анатолий Климов

Напомним, что неспокойно на фоне происходящих у соседей событий было и в другом районе — Краснояружском. Жителей села Колотиловка ранее призвали уехать из-за участившихся обстрелов.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Курская область#Ракитянский район#Эвакуация#Краснояружский район#Белгород#Анатолий Климов#Приграничье
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