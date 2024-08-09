Пока белгородцев пугают эвакуацией, тарифы ЖКХ снова готовы повысить

Некоторым жителям региона звонили из «администрации», чтобы сообщить о грядущей эвакуации. В ходе звонка у жителей также узнавали состав семьи, наличие машин и другое. При этом голос никому из местных чиновников не принадлежал, а сам звук был очень плохого качества.