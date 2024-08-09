Пока белгородцев пугают эвакуацией, тарифы ЖКХ снова готовы повысить

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Белгородской области жители только начали оплачивать новые квитанции ЖКХ с повышенными тарифами. Однако с 1 июля 2025 года ожидается новое повышение. Правда, точные цифры пока неизвестны.
Причиной новых индексаций стали возросшие эксплуатационные затраты поставщиков, которые невозможно компенсировать. До зимы текущего года ФАС России установит значения предельных индексов, и власти смогут обсудить возможные компенсации, однако неизвестно, будут ли это льготные тарифы.
Также в процессе индексации установят единый тариф на водоснабжение и водоотведение. Это стало возможным благодаря объединению водопроводного и канализационного комплексов региона.
Планируется, что тарифы в среднем возрастут на 10%, а в некоторых муниципалитетах — на 20%.
Некоторым жителям региона звонили из «администрации», чтобы сообщить о грядущей эвакуации. В ходе звонка у жителей также узнавали состав семьи, наличие машин и другое. При этом голос никому из местных чиновников не принадлежал, а сам звук был очень плохого качества.
Глава Белгородского района Анна Куташова отметила, что информация об эвакуации населения — ложная. Кроме того, администрация не занимается сбором данных жителей.
Чтобы убедиться, что вам звонит не чиновник, достаточно после разговора перезвонить по официальному номеру местной администрации, который можно найти в интернете.
Курскую область продолжают обстреливать ВСУ, которым удалось прорваться через государственную границу. Такие новости сильно пугают и самих белгородцев, которые теперь опасаются прорыва и на их территорию.
В Сети даже распространилась неофициальная информация, подтверждающая опасения жителей: предположительно, ВСУ планируют зайти в регион через Краснояружский район. Из-за этого появились и другие слухи: якобы краснояружцы часами стоят на АЗС в Ракитянском районе, чтобы запастись бензином и уехать.
Однако глава Ракитянского района Анатолий Климов отметил, что обстановка в муниципалитете стабильная и переживать не о чем. При этом 8 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков просил жителей Колотиловки Краснояружского района покинуть село из-за участившихся обстрелов.