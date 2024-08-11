Призвали к эвакуации, ситуация напряжённая: что происходит в Курской области?

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Вечером 10 августа в Сети начали распространяться противоречивые слухи об обстановке в Курской области. Поступала информация, что украинские ДРГ пытаются прорваться в Беловский район.
На фоне этих слухов ночью врио губернатора Алексей Смирнов призвал ускорить эвакуацию в муниципалитете. При этом официальной информации о том, что происходит, не было.
Уже утром 11 августа глава Беловского района Николай Волобуев записал видео с места событий. По его словам, ситуация в районе сейчас стабильная, но напряжённая, так как «нам непонятны некоторые моменты».
Желающих уехать всё ещё готовы вывезти из Беловского района. В целом же Волобуев призвал население не паниковать.
Напомним, что тревожные слухи накануне были и в Краснояружском районе Белгородской области. Ситуацию прокомментировал губернатор.