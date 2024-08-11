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Обращение главы Беловского района

Призвали к эвакуации, ситуация напряжённая: что происходит в Курской области?

11 августа 2024, 07:15
Фото: скриншот из видеообращения
Обращение главы Беловского района

Глава Беловского района в Курской области рассказал об обстановке

Минувшим вечером и ночью немало тревожных слухов поступало из Курской области. На этом фоне врио губернатора призвал ускорить эвакуацию в Беловском районе. Что происходит сейчас в муниципалитете?

Вечером 10 августа в Сети начали распространяться противоречивые слухи об обстановке в Курской области. Поступала информация, что украинские ДРГ пытаются прорваться в Беловский район.

На фоне этих слухов ночью врио губернатора Алексей Смирнов призвал ускорить эвакуацию в муниципалитете. При этом официальной информации о том, что происходит, не было.

Уже утром 11 августа глава Беловского района Николай Волобуев записал видео с места событий. По его словам, ситуация в районе сейчас стабильная, но напряжённая, так как «нам непонятны некоторые моменты».

Желающих уехать всё ещё готовы вывезти из Беловского района. В целом же Волобуев призвал население не паниковать.

Напомним, что тревожные слухи накануне были и в Краснояружском районе Белгородской области. Ситуацию прокомментировал губернатор.

Обращение главы Беловского района
Видео: правительство Курской области
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#Инна Рогова#Видео#Происшествия#Курская область#Черноземье#Эвакуация#Приграничье#СВО#Беловский район
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