Режим КТО вновь ввели в Белгородской области. Что это значит для мирных жителей?

Posted Сегодня, 22:42
Published Сегодня, 22:42
Modified Сегодня, 22:44
Updated Сегодня, 22:44
На территориях, в пределах которой актуален режим КТО, прежде всего стоит быть готовым по первому требованию предоставить документы, удостоверяющие личность. Если при себе таковых нет, вас могут доставить в полицию или другие ведомства для проверки.
При необходимости граждан могут удалить с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировать транспорт. Также во время действия режима КТО предполагается усиление охраны общественного порядка.
Возможно временное отселение граждан в безопасные районы. В этом случае обязаны предоставить временные жилые помещения.
Допускается контроль над телефонными переговорами и иной информацией, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем.
Также стоит быть готовым:
В случае необходимости придётся предоставить транспорт для доставления пострадавших в больницу или для преследования лиц, подозреваемых в совершении теракта. Прежде всего это касается организаций, но в неотложных случаях это может коснуться и рядовых граждан.
На время действия режима КТО могут приостановить работу опасных производств и организаций, а также приостановить оказание услуг связи юридическим и физическим лицам.
Полностью с положениями можно ознакомиться здесь.
О введении режима КТО в Белгородской области стало известно ночью 10 августа. Этот же режим действует в Брянской и Курской областях.
Режим КТО в Белгородской области уже действовал — с 22 по 23 мая 2023 года, когда украинские диверсанты прорвались в Грайворонский горокруг.