bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 22:42

Published Сегодня, 22:42

Modified Сегодня, 22:44

Updated Сегодня, 22:44

При действующем режиме КТО стоит быть готовым к проверке документов, досмотру, контролю над телефонными переговорами.

Режим КТО вновь ввели в Белгородской области. Что это значит для мирных жителей?

9 августа 2024, 22:42
Фото: 1MI
При действующем режиме КТО стоит быть готовым к проверке документов, досмотру, контролю над телефонными переговорами.
В Белгородской области вновь ввели режим контртеррористической операции. Какие ограничения в связи с этим могут ожидать жителей региона? Вот, что говорится в законодательстве.

На территориях, в пределах которой актуален режим КТО, прежде всего стоит быть готовым по первому требованию предоставить документы, удостоверяющие личность. Если при себе таковых нет, вас могут доставить в полицию или другие ведомства для проверки.

При необходимости граждан могут удалить с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировать транспорт. Также во время действия режима КТО предполагается усиление охраны общественного порядка.

Возможно временное отселение граждан в безопасные районы. В этом случае обязаны предоставить временные жилые помещения.

Допускается контроль над телефонными переговорами и иной информацией, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем.

Также стоит быть готовым:

  • к ограничению движения транспорта и пешеходов на улицах, дорогах;
  • к беспрепятственному проникновению тех, кто проводит контртеррористическую операцию, в жилые и иные помещения;
  • к досмотру при въезде/выезде с территории, на которой действует режим КТО.

В случае необходимости придётся предоставить транспорт для доставления пострадавших в больницу или для преследования лиц, подозреваемых в совершении теракта. Прежде всего это касается организаций, но в неотложных случаях это может коснуться и рядовых граждан.

На время действия режима КТО могут приостановить работу опасных производств и организаций, а также приостановить оказание услуг связи юридическим и физическим лицам.

Полностью с положениями можно ознакомиться здесь.

О введении режима КТО в Белгородской области стало известно ночью 10 августа. Этот же режим действует в Брянской и Курской областях.

Режим КТО в Белгородской области уже действовал — с 22 по 23 мая 2023 года, когда украинские диверсанты прорвались в Грайворонский горокруг.

В Белгородской области введён режим контртеррористической операции
Узнать подробнее
Читайте также:
Режим КТО отменили в Воронежской областиЧетыре человека пострадали в Воронежской области за время действия режима КТОРежим контртеррористической операции отменили в Белгородской области
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Закон#Курская область#Проверка#Новости Белгорода#Ограничения#Брянская область#Белгород#Досмотр#Режим КТО
Подпишитесь
Срочно. Из-за угрозы диверсий и терактов в Белгородской области вновь вводится особый режим
Сегодня, 21:57
На сколько могут вырасти расходы на ЖКУ для белгородцев в 2025 году?
Сегодня, 13:17
Белгородцам звонят из администрации и просят готовиться к эвакуации. Что происходит?
Сегодня, 09:51
Белгородцы требуют разъяснить, чего ждать в приграничье после событий под Курском
Сегодня, 07:17
Автомобиль на шебекинской трассе подвергся атаке дрона: ранены три человека
Сегодня, 14:16