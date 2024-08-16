Режим ЧС в регионе повысили до федерального. Что это значит для белгородцев?

Напомним, что режим ЧС в Белгородской области изначально действовал лишь в 15 приграничных населённых пунктах. Объявили его ещё в 2022 году. Однако 14 августа 2024 года режим ЧС распространили на весь регион, а на следующий день — повысили до федерального уровня.