Режим ЧС в регионе повысили до федерального. Что это значит для белгородцев?

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
В Белгородской области теперь действует режим ЧС федерального уровня. Это прежде всего значит, что средства на ликвидацию последствий обстрелов и атак дронов, на компенсации пострадавшим будут выделять из госбюджета. О суммах выплат мы рассказывали ранее.
При федеральном режиме ЧС могут ограничить работу некоторых предприятий. Сотрудников в этом случае может ожидать временный перевод на другую работу без согласия на срок до месяца, рассказал изданию вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.
Адвокат Алексей Гавришев в свою очередь напомнил, что при режиме ЧС люди должны всегда носить с собой удостоверяющие личность документы. Кроме того, население обязано эвакуироваться, если этого потребуют власти.
За ликвидацию ЧС федерального уровня отвечать теперь будет глава МЧС России, уточнил юрист Владислав Усачев.
Напомним, что режим ЧС в Белгородской области изначально действовал лишь в 15 приграничных населённых пунктах. Объявили его ещё в 2022 году. Однако 14 августа 2024 года режим ЧС распространили на весь регион, а на следующий день — повысили до федерального уровня.
Кроме того, в Белгородской области продолжает действовать режим контртеррористической операции (КТО). Объявили его неделю назад.