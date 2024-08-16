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Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 06:59

Эксперты объяснили особенности федерального режима ЧС для белгородцев

Режим ЧС в регионе повысили до федерального. Что это значит для белгородцев?

16 августа 2024, 06:57
Фото: 1MI

Эксперты объяснили особенности федерального режима ЧС для белгородцев

Днём ранее в Белгородской области режим ЧС повысили с регионального уровня до федерального. Одно из изменений — размер выплат пострадавшим. А чего ещё ожидать белгородцам от федерального уровня ЧС? «Известиям» ответили юристы.

В Белгородской области теперь действует режим ЧС федерального уровня. Это прежде всего значит, что средства на ликвидацию последствий обстрелов и атак дронов, на компенсации пострадавшим будут выделять из госбюджета. О суммах выплат мы рассказывали ранее.

При федеральном режиме ЧС могут ограничить работу некоторых предприятий. Сотрудников в этом случае может ожидать временный перевод на другую работу без согласия на срок до месяца, рассказал изданию вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Адвокат Алексей Гавришев в свою очередь напомнил, что при режиме ЧС люди должны всегда носить с собой удостоверяющие личность документы. Кроме того, население обязано эвакуироваться, если этого потребуют власти.

За ликвидацию ЧС федерального уровня отвечать теперь будет глава МЧС России, уточнил юрист Владислав Усачев.

Напомним, что режим ЧС в Белгородской области изначально действовал лишь в 15 приграничных населённых пунктах. Объявили его ещё в 2022 году. Однако 14 августа 2024 года режим ЧС распространили на весь регион, а на следующий день — повысили до федерального уровня.

Кроме того, в Белгородской области продолжает действовать режим контртеррористической операции (КТО). Объявили его неделю назад.

Кто из белгородцев получит выплату в 15 тысяч, положенную при объявлении режима ЧС?
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Режим ЧС#Атака ВСУ
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