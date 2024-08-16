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Мужчина пострадал при обстреле Шебекино в Белгородской области

Мирный житель ранен после обстрела Шебекино в Белгородской области

16 августа 2024, 11:16
Фото: 1MI
Мужчина пострадал при обстреле Шебекино в Белгородской области
У пострадавшего — осколочное ранение плеча. За помощью медиков он обратился сам. Разрушения есть в частных и многоквартирном домах, повреждены три авто.
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Обстрел

ВСУ дважды обстреляли Шебекино. Ранен мирный житель. Мужчина получил осколочное ранение плеча. За помощью медиков он сам обратился в местную больницу.

Разрушения выявили в двух частных и одном многоквартирном доме. В основном повреждено остекление. В частных домах также посечены фасады и заборы.

Кроме того, повреждены три автомобиля.

Напомним, что накануне в Шебекино пострадали пятеро мирных жителей. Двое из них — фельдшеры скорой помощи, которые приехали на вызов к раненым.

Ранее жителей Шебекино призвали на время уехать в ПВР в Белгород.

Появились подробности утренней атаки ВСУ на медиков в Шебекино
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