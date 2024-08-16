Мирный житель ранен после обстрела Шебекино в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
ВСУ дважды обстреляли Шебекино. Ранен мирный житель. Мужчина получил осколочное ранение плеча. За помощью медиков он сам обратился в местную больницу.
Разрушения выявили в двух частных и одном многоквартирном доме. В основном повреждено остекление. В частных домах также посечены фасады и заборы.
Кроме того, повреждены три автомобиля.
Напомним, что накануне в Шебекино пострадали пятеро мирных жителей. Двое из них — фельдшеры скорой помощи, которые приехали на вызов к раненым.
Ранее жителей Шебекино призвали на время уехать в ПВР в Белгород.