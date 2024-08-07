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Ирек Файзуллин, Вячеслав Гладков и Оксана Козлитина

Восстановление жилья и сельская ипотека: в Минстрое РФ обсудили проблемы белгородцев

7 августа 2024, 11:44
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Ирек Файзуллин, Вячеслав Гладков и Оксана Козлитина

Министр Файзуллин и губернатор Гладков обсудили поддержку Белгородской области

Недавно губернатор и министр строительства Белгородской области встретились с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреком Файзуллиным. Главные вопросы — предоставление жилья белгородцам, потерявшим его из-за атак ВСУ, и сельская ипотека.

На встрече обсуждалась необходимость внесения изменений в некоторые нормативно-правовые акты, касающиеся предоставления жилья людям, которые лишились своих домов и квартир из-за атак украинских военных на Белгородскую область. Цель корректировки законов — ускорить процесс выдачи жилья пострадавшим от обстрелов.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы развития сельской ипотеки в регионе. В частности, речь шла о выдаче займов через регионального правительственного оператора.

С марта в обстреливаемом белгородском приграничье повреждено почти 1,5 тысячи домов
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Минстрой#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Оксана Козлитина#Сельская ипотека#Обстрелы#Восстановление жилья#Ирек Файзуллин
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