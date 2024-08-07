Восстановление жилья и сельская ипотека: в Минстрое РФ обсудили проблемы белгородцев

На встрече обсуждалась необходимость внесения изменений в некоторые нормативно-правовые акты, касающиеся предоставления жилья людям, которые лишились своих домов и квартир из-за атак украинских военных на Белгородскую область. Цель корректировки законов — ускорить процесс выдачи жилья пострадавшим от обстрелов.