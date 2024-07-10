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Ход восстановительных работ в Грайворонском городском округе

С марта в обстреливаемом белгородском приграничье повреждено почти 1,5 тысячи домов

10 июля 2024, 07:16
Фото: Telegram-канал Геннадия Бондарева
Ход восстановительных работ в Грайворонском городском округе

443 дома восстановили после обстрелов в Грайворонском горокруге

В Грайворонском городском округе Белгородской области, несмотря на постоянные обстрелы, продолжается восстановление пострадавших домов. О том, как проходят работы, рассказал глава администрации округа Геннадий Бондарев.

О ходе восстановительных работ в Грайворонском городском округе рассказал глава администрации Геннадий Бондарев.

По состоянию на 8 июля, с 12 марта 2024 года в результате обстрелов, совершённых со стороны ВСУ, в городском округе повреждено 1463 дома.

На данный момент подрядные организации восстановили 443 дома. За последнюю неделю, с 1 по 7 июля, удалось восстановить 61 дом. Норма за неделю — 50.

Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ускорить темпы строительных работ нельзя из-за сложной оперативной обстановки в Грайвороне.

Нельзя, чтобы гибли строители: работы в приграничном районе ускорить не получается
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Восстановление домов#Восстановительные работы#Приграничье#Геннадий Бондарев#Обстрелы
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