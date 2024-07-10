С марта в обстреливаемом белгородском приграничье повреждено почти 1,5 тысячи домов

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
О ходе восстановительных работ в Грайворонском городском округе рассказал глава администрации Геннадий Бондарев.
По состоянию на 8 июля, с 12 марта 2024 года в результате обстрелов, совершённых со стороны ВСУ, в городском округе повреждено 1463 дома.
На данный момент подрядные организации восстановили 443 дома. За последнюю неделю, с 1 по 7 июля, удалось восстановить 61 дом. Норма за неделю — 50.
Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ускорить темпы строительных работ нельзя из-за сложной оперативной обстановки в Грайвороне.