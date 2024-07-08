За день из-за атак ВСУ на Шебекинский округ пострадало четверо мирных жителей

В селе Муром при последующих двух атаках беспилотников пробиты кровли и выбиты окна в двух ИЖС. В селе Вознесеновка при детонации дрона выбило окна. В посёлке Красное 12 БПЛА ВСУ атаковали частный сектор. Так, в девяти домах выбиты окна, повреждены фасад, надворные постройки и заборы.