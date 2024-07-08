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Published Сегодня, 19:30

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Updated Сегодня, 19:45

Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг

За день из-за атак ВСУ на Шебекинский округ пострадало четверо мирных жителей

8 июля 2024, 19:30
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг
8 июля Шебекино и Шебекинский горокруг трижды попали под атаку со стороны ВСУ. В результате обстрелов есть четверо раненых мирных жителей. Кроме того, повреждены жилые дома, социальный объект и местные предприятия, а также повреждено различное имущество проживающих на территории Шебекинского округа.

Сегодня, 8 июля, Шебекино трижды подверглось атакам со стороны ВСУ. Двое мужчин получили осколочные ранения рук и ног и были доставлены скорой помощью в горбольницу №2 Белгорода; ещё двое мужчин поступили в районную больницу Шебекино.

Также на территории пяти шебекинских предприятий посечены административные и складские здания, повреждены ограждения, а также пробиты крыши гаражных сооружений.

Выбиты окна в нескольких МКД и в трёх ИЖС, посечены крыши, фасады и заборы. Последствия и повреждения коснулись также 11 автомобилей и 4 автобусов. Зафиксированы повреждения линии электропередачи.

До этого дрон ВСУ атаковал соцобъект в Шебекино, что стало причиной повреждения окон здания на нескольких этажах, фасада и автомобиля.

В селе Муром при последующих двух атаках беспилотников пробиты кровли и выбиты окна в двух ИЖС. В селе Вознесеновка при детонации дрона выбило окна. В посёлке Красное 12 БПЛА ВСУ атаковали частный сектор. Так, в девяти домах выбиты окна, повреждены фасад, надворные постройки и заборы.

Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.

Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокругПоследствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг
Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокругПоследствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг
Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
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