За день из-за атак ВСУ на Шебекинский округ пострадало четверо мирных жителей

Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
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Updated Сегодня, 19:45
Сегодня, 8 июля, Шебекино трижды подверглось атакам со стороны ВСУ. Двое мужчин получили осколочные ранения рук и ног и были доставлены скорой помощью в горбольницу №2 Белгорода; ещё двое мужчин поступили в районную больницу Шебекино.
Также на территории пяти шебекинских предприятий посечены административные и складские здания, повреждены ограждения, а также пробиты крыши гаражных сооружений.
Выбиты окна в нескольких МКД и в трёх ИЖС, посечены крыши, фасады и заборы. Последствия и повреждения коснулись также 11 автомобилей и 4 автобусов. Зафиксированы повреждения линии электропередачи.
До этого дрон ВСУ атаковал соцобъект в Шебекино, что стало причиной повреждения окон здания на нескольких этажах, фасада и автомобиля.
В селе Муром при последующих двух атаках беспилотников пробиты кровли и выбиты окна в двух ИЖС. В селе Вознесеновка при детонации дрона выбило окна. В посёлке Красное 12 БПЛА ВСУ атаковали частный сектор. Так, в девяти домах выбиты окна, повреждены фасад, надворные постройки и заборы.
Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.