Нельзя, чтобы гибли строители: работы в приграничном районе ускорить не получается

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Глава грайворонской администрации Геннадий Бондарев рассказал на оперативном совещании правительства региона о ходе восстановления жилья в Грайворонском горокруге.
За неделю там восстановили 53 жилых помещения. Это на три больше, чем было в плане. Темпы ремонта увеличить пока не могут из-за оперативной обстановки.
Всего сдано 276 домов. Находятся в работе 211 объектов. На этой неделе, с 10 июня, планируется выполнить 55-60 ремонтов жилья.
232 автовладельца получили компенсационные выплаты. По 41 машине документы готовятся.
«Подрядчики молодцы, я им очень благодарен. Они работали даже в таких условиях», — рассказал глава округа.
Пока в Грайвороне не могут восстанавливать по 100 домов в неделю. Не позволяет оперативная обстановка.
«Мы не можем позволить, чтобы гибли строители. К сожалению, у нас уже происходило это неоднократно. Поэтому если обстановка успокаивается, то будем наращивать объёмы, — подвёл итоги Вячеслав Гладков.