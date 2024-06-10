bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Оперативная обстановка не позволяет ускорить темпы восстановления в Грайвороне

Нельзя, чтобы гибли строители: работы в приграничном районе ускорить не получается

10 июня 2024, 09:16
Фото: Изображение Midjourney

Оперативная обстановка не позволяет ускорить темпы восстановления в Грайвороне

На оперативном совещании правительства региона обсудили темпы восстановления жилья в Грайворонском горокруге. Что известно сейчас и почему нельзя проводить больше работ — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Жилье

Глава грайворонской администрации Геннадий Бондарев рассказал на оперативном совещании правительства региона о ходе восстановления жилья в Грайворонском горокруге.

За неделю там восстановили 53 жилых помещения. Это на три больше, чем было в плане. Темпы ремонта увеличить пока не могут из-за оперативной обстановки.

Всего сдано 276 домов. Находятся в работе 211 объектов. На этой неделе, с 10 июня, планируется выполнить 55-60 ремонтов жилья.

232 автовладельца получили компенсационные выплаты. По 41 машине документы готовятся.

«Подрядчики молодцы, я им очень благодарен. Они работали даже в таких условиях», — рассказал глава округа.

Пока в Грайвороне не могут восстанавливать по 100 домов в неделю. Не позволяет оперативная обстановка.

«Мы не можем позволить, чтобы гибли строители. К сожалению, у нас уже происходило это неоднократно. Поэтому если обстановка успокаивается, то будем наращивать объёмы, — подвёл итоги Вячеслав Гладков.
Пострадавших при взрыве около администрации в Белгородской области стало больше
Узнать подробнее
Читайте также:
«Живите на работе!» Гладков решил устроить главам ликбез в приграничном ШебекиноСтали известны подробности атаки БПЛА на Грайворон: под удар попала автостоянкаБеспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в центре Грайворона, есть пострадавшие
#Алёна Мальцева#Происшествия#Правительство#Строители#Жилье#Грайворон#Новости Белгорода#Оперативное совещание#Дома#Восстановление#Разрушения
Подпишитесь
Оператор «России-24» и бойцы самообороны подорвались на мине в белгородском Шебекино
Сегодня, 11:36
Появилось видео с места ЧП, где подорвались на мине белгородцы и оператор «России-24»
Сегодня, 12:57
Ко Дню России общежитие вуза под Белгородом украсили мишкой с флагом Нидерландов
Сегодня, 08:42
Чиновника, которого Гладков выгнал с планёрки, отправили на работу в Старый Оскол
Сегодня, 09:10
Из мэрии Белгорода уволился замглавы по соцполитике и образованию
Сегодня, 11:14
Недоброе утро: три человека пострадали под Белгородом от атаки ВСУ
Сегодня, 06:18
"