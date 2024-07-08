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Атака ВСУ

Жители двух сёл Белгородской области остались без света из-за удара артиллерии ВСУ

8 июля 2024, 19:12
Фото: Изображение Midjourney
Атака ВСУ
В результате обстрела села Дроновка в Грайворонском горокруге повреждены территория ИЖС и линия электропередачи, что привело к отключению электроснабжения для местных жителей и части жителей села Пороз. Аварийные службы начнут работу после согласования с Минобороны РФ.

Под удар артиллерии ВСУ в Грайворонском горокруге попало село Дроновка. Повреждены надворная постройка частного дома и линия электропередачи. На данный момент местные жители Дроновки и часть проживающих в селе Пороз остаются без электроснабжения.

Аварийные службы приступят к работам после согласования с Минобороны РФ. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

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