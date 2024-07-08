Жители двух сёл Белгородской области остались без света из-за удара артиллерии ВСУ

Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
Под удар артиллерии ВСУ в Грайворонском горокруге попало село Дроновка. Повреждены надворная постройка частного дома и линия электропередачи. На данный момент местные жители Дроновки и часть проживающих в селе Пороз остаются без электроснабжения.
Аварийные службы приступят к работам после согласования с Минобороны РФ. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.