Жители двух сёл Белгородской области остались без света из-за удара артиллерии ВСУ

В результате обстрела села Дроновка в Грайворонском горокруге повреждены территория ИЖС и линия электропередачи, что привело к отключению электроснабжения для местных жителей и части жителей села Пороз. Аварийные службы начнут работу после согласования с Минобороны РФ.

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